طبيب البوابة: احذر الدهون الزائدة في الجسم

تتسبب الدهون في قتل الإنسان بطرق مختلفة

لطالما ربط العلماء بين زيادة الوزن واحتمالية الإصابة بالسكتة القلبية إلا أنهم لم يستطيعوا تحديد نوع العلاقة التي تربط بين الاثنين إلى أن توصلت مجموعة من العلماء السويديين إلى دليل يؤكد أن زيادة الوزن تتسبب في الإصابة بسكتة قلبية بعد إجراء دراسة على 200.000 شخص. يقول الباحث في قسم العلوم الطبية من جامعة أوبسالا السويدية، " لقد كنا على دراية من قبل بأن السمنة المفرطة ترافق أمراض القلب إلا أننا وجدنا بعد إجراء هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يميلون جينيا إلى الإصابة بالسمنة المفرطة، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية أيضا."

تتسبب الدهون في قتل الإنسان بطرق مختلفة تتعدى السكتة القلبية. إليك البعض منها:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي:

يصيب هذا المرض الشائع الإنسان نتيجة تراكم الدهون في الكبد لديه نظرا لزيادة وزنه عن المعدل الطبيعي. يتسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي في الإصابة بمشاكل صحية خطيرة كسرطان الكبد و تليف الكبد و تظهر أعراضه بشكل جلي على شكل إعياء و آلام في البطن.

دهون البطن والسكري:

وجدت الدراسة السويدية ذاتها التي نشرت في دورية " بلوس" الطبية أن الدهون لا تتسبب فقط في الإصابة بالسكتة القلبية بل في السكري أيضا وذلك لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم كما يتسبب تراكم الدهون في منطقة البطن إلى الإصابة بمقاومة الأنسولين التي تؤثر تأثيرا سلبيا على استقرار مستويات السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم ودهون الشرايين:

بما أن الدهون تتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية فلا عجب في كونها تتسبب أيضا في الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يرفع احتمالية الإصابة بالسكتة القلبية. يصاب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بارتفاع ضغط الدم نتيجة تناولهم للأطعمة الدهنية التي تضيق شرايين الجسم و ترفع مستويات الكوليسترول في الدم لديهم و تتسبب في إصابتهم بتصلب الشرايين نتيجة الحصول على عدد إضافي من السعرات الحرارية.

أمراض الكلى:

على الرغم من أن تراكم الدهون حول الكليتين يغلفهما و يحميهما و يبقيهما في مكانهما إلا أن ارتفاع نسبة الدهون حول الكليتين بشكل كبير يزيد من فرصة الإصابة بأمراض الكلى و خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من السكري و ارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة نشرت في دورية الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى أن أمراض الكليتين تتسبب في وفاة 31.1 % من مرضى سكري الحبوب.

سرطان الثدي والدهون والاستروجين:

بعد انقطاع الطمث، يبدأ جسم المرأة بإفراز هرمون الاستروجين من الأنسجة الدهنية بدلا من المبايض مما يعني أنه إذا كانت المرأة تعاني من زيادة الوزن، فإن جسمها سيفرز نسبة أعلى من هرمون الاستروجين الذي يعزز نمو الثدي وأورام الرحم كما أن ارتفاع مستويات هرمون الأنسولين في الجسم نتيجة زيادة الوزن يزيد أيضا من فرصة الإصابة بسرطان الثدي. من الجدير بالذكر أن نوع الدهون التي تحصل عليها المرأة تحدد احتمالية إصابتها بسرطان الثدي حيث تزيد الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من منتجات الألبان التي تحتوي بدورها على نسبة عالية من الدهون من فرصة الوفاة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي بمعدل 49%.

الدهون واضطرابات النوم:

تتسبب زيادة الوزن في الإصابة بمشاكل النوم وتزيد من فرصة الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم الذي يؤدي بدوره إلى الشخير والشعور بدوار خلال النهار والإصابة بمشاكل صحية خطيرة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني.



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