تُعدّ خسارة الوزن والحُصول على الجسم المثالي من الأُمور الّتي تشغل بال الجميع خصوصاً المُراهقات اللواتي يتعرّضن لضغوطات إضافية حتّى يظهرن بمظهر جميل وأنيق٬ وتُعتبر خسارة الوزن أو اتّباع حمية غِذائيّة عند المُراهقات أمراً صعباً٬ والسّبب يعود إلى أنّ المُراهِقات ما زلنَ في مرحلة نُمو واكتمال الجسم٬ فيحتاج الجسم للمعادن والفيتامينات بشكلٍ أساسيّ ومُركّز للنّمو بشكلٍ سليمٍ وصحّيٍ٬ وأي تقصير أو حِرمان يُمكنُ أن يؤثّر على نموّهن بشكل سليم.

وفي هذا المقال نقدم لكم 7 نصائح فعالة لخسارة الوزن:

إمضغي ببطئ:

إذا كنت تأكل وجبات الطعام بسرعة فيجب أن تنتبه. وفقا لدراسة من جامعة رودآيلاند تبين أن النساء اللاتي أسرعن في تناول غداء من الباستا في تسع دقائق تناولن 646 سعرة حرارية. أولئك اللاتي تناولن الطبق بسرعة اقل (حوالي نصف ساعة) إستهلكن تقريبا 70 سعرة حرارية أقل. كما أنهن شعرن بالشبع أكثر.

تناولي التفاح:

وفقا لدراسة سابقة كانت السعرات الحرارية من التفاح تبلغ 80 سعرة حرارية، الآن تحتوي حبة التفاح على سعر حراري 130. السبب: فاكهة السوق المركزي اصبحت اكبر حجما على مر السنين. من الثمار الأخرى التي زاد حجمها وسعرتها الحرارية الخوخ (الذي إرتفع من 40 إلى 60) والبرتقال (من 70 إلى 80). الأخبار الجيدة: زيادة كمية الفيتامين والالياف والشعور بالشبع.

استمتعي بطعم حلو وسعرات أقل:

إذا كنت تشتهين المذاق الحلو، جربي تناول حبة لوز مع مشمش مجفف - المذاق يشبه الحلوى. هذه الطريقة ستجعلك تشعرين بالرضا وتحصلين على السكر بطريقة آمنة.

البوشار ليس للسينما فقط:

البوشار رائع لأنه نباتي ولكن الإضافات هي التي تفسده وتجعله غني بالسعرات لذا لوجبة خفيفة صحية تناولي البوشار المعد منزليا بملعقة زيت نباتي بدلا من البوشار المعد في أكياس للمايكرويف الذي يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

أشربي الماء:

الماء أفضل مشروب مجاني وخال من السعرات الحرارية. بدلاً من تناول المشروبات المحلاة أو الغنية بالسعرات الحرارية والكافيين. استمتعي بتناول كوب من الماء في هذه الحالة أنت توفرين 150 سعر على الأقل من كل علبة مشروب غازي!

الطبخ الصحيح:

لا تقومي بسلق المعكرونة لفترة طويلة لأن ذلك سيزيد من كمية النشا والغلاميك، الذي يسبب ارتفاع سكر الدم بسرعة ويزيد من الرغبة في تناول المزيد من المأكولات عديمة الفائدة. اثبتت الدراسات أن طريقة طهو المعكرونة والباستا هي التي تحدد ما إذا كنت ستكسبين الوزن. لذا حاولي سلق الباستا لمدة خمسة دقائق فقط.

أفضل فطور قليل بالسكريات:

ودعي الدونتس والكعك. وجد الباحثون في جامعة ولاية لويزيانا بأن الاشخاص الذين أكلوا بيضتان في الصباح خسروا 65 بالمائة من وزنهم أكثر من أولئك الذين كان تناولوا فطورا من الكعك بنفس عدد السعرات الحرارية. بالإضافة، فأن مستويات الكولسترول لم ترتفع. ولكن كيف خسروا الوزن؟ تناول البيض في الصباح يقلل من الشعور بالجوع لاحقا خلال اليوم وبالتالي يقلل من كمية الطعام على الغداء.

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