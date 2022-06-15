"الأردنية للطيران" توضح ملابسات محاولة اقتحام قمرة احدى طائراتها

أظهر تسجيل فيديو جرى تداوله اخيرا محاولة أشخاص دخول قمرة القيادة في احدى طائرات الشركة الأردنية للطيران، ما استدعى من الاخيرة اصدار بيان السبت، توضح فيه ملابسات الواقعة التي قالت انها حصلت قبل شهور.

ووفقا لبيان الشركة، فان الوقائع "تتلخص .. في اعتراض ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا".

وأضاف البيان انه بحسب مصدر، فقد "حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، وحال رجل الأمن التابعين لوحده الامن والحمايه المرافق للرحلة دون فعله، وانتهى الامر عند ذلك".

وأكدت الشركة "عدم صحة ما يجري تداوله من تهاويل للواقعة"، مؤكدة انها "سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الاساءة لسمعتها و تلفيق الاشاعات لها"

ولفتت الى أنها قامت بتوقيع عقد لاحضار سائحين من دوله نيجيريا و بعدد 3 الاف سائح ابتداء من تاريخ 15/6/2022 للبقاء في المملكه لمده 7 ايام لمل فوج، وأن هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة وعمليتها ما هي الا بسبب المنافسه الغير عادله و محاربه هذا الانجاز الوطني.