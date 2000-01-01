الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال في اسرائيل بسبب بن غفير

اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في اسرائيل الاثنين، الغاء حفل استقبال رسمي مقرر بمناسبة يوم أوروبا، وذلك بسبب اصرار حكومة الدولة العبرية على ان يمثلها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير في الحفل.

وقالت البعثة في بيان انها اتخذت قرار الغاء حفلها لهذا العام لانها لا تريد منح منبر لشخص تتعارض اراؤه مع قيم الاتحاد الاوروبي، في اشارة الى وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير.

ويجري الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في اليوم التاسع من شهر أيار/مايو من كل عام، وذلك احياء لاعلان فرنسا تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1950، والتي كانت النواة الاولى للاتحاد الحالي.

وكان سفراء الاتحاد اوصوا في وقت سابق بالغاء كافة الخطابات في الحفل بعد تمسك الحكومة الاسرائيلية ببن غفير كممثل رسمي لها في الحدث، واصرار الاخير على القاء كلمة امام المشاركين.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان البعثة الاوروبية طلبت من وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق الاثنين، اختيار مسؤول اخر غير بن غفير لتمثيل الدولة العبرية في الحفل.

واضافت ان الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو ردت قائلة انها ستستجيب لهذا الطلب في حال وافق بن غفير على استبداله بشخصية اخرى. لكن الوزير المتطرف رفض واصر على ان يحضر هو الحدث.

ومن جانبه، هاجم بن غفير قرار الاتحاد، معتبر ان من المخزي ان تنخرط اوروبا التي تدعي تمثيل قيم الديمقراطية في إسكات الأصوات "بطريقة غير دبلوماسية".

وسبق ان ادين بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم منظمة إرهابية.