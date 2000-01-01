السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة تصدر بيانا مشتركا بشأن اليمن

أكد وزراء وممثلي حكومات السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ، التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.

وأدانت الدول الأربعة في بيان مشترك، بعد اجتماع عقد في بريطانيا، بتاريخ 20 سبتمبر لمناقشة الوضع في اليمن، التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، والعرض العسكري الأخير لهم في الحديدة.

ودعت الدول الأربعة الحوثيين، إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة، وفتح الطرق الرئيسية المحيطة بتعز، والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية

وفي بيانها المشترك، أكدت الدول الأربع "الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الرباعي عن ترحيبه "بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022، وبمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء".

وأدان الرباعي "التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز"، بالإضافة إلى إدانة "العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، والذي يعد انتهاكا لاتفاق الحديدة".

وشدد الرباعي على "دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة".

وبحسب "واس"، فقد اتفق الرباعي على أن "وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، مؤكدين "دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي".

وشدد الرباعي على "أهمية تماسك المجلس التشريعي"، مرحبين "بالتزام المجلس التشريعي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي".

عرض عسكري ضخم للحوثيين

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، عرضا عسكريا نظمته جماعة الحوثي، احتفاء بالعيد الثامن لثورة 21 سبتمبر، وصفته الجماعة بأنه الأضخم في المنطقة.

العرض العسكري الذي حضره كبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط، "شارك فيه 35 ألفا من مختلف التشكيلات العسكرية".

وحسب "سبأ" فإن "القوات المسلحة اليمنية كشفت في الاستعراض العسكري أسلحة استراتيجية جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل" وأشارت إلى أن "بعضها دخل الخدمة قريبا وبعضها جربت ولم تستخدم بعد".

وأضافت الوكالة أنه تم الكشف عن عدد من صنوف الصواريخ البالستية، ذوات المديات المتعددة من القصير إلى المتوسط فالبعيد، إضافة إلى عدة صنوف من الطائرات المسيّرة.

وذكرت "سبأ" أن القوات المسلحة اليمنية "عرضت عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة، والأسلحة البحرية والدفاعات الجوية التي صنعتها هيئة التصنيع الحربي، وكذا أسلحة بحرية صواريخ وزوارق وطرادات بحرية حديثة أنتجتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية".