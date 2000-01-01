الصور الاولى من عقد قران سعد لمجرد و غيثة العلاكي

احتفل المطرب المغربي سعد لمجرد بعقد قرانه من غيثة العلاكي في فرنسا. ونشر عددا من الصور وعلق: (شكرا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء) .

وأضاف لمجرد: (شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني على الدعم الموصول ..جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة).

يذكر أن سعد لمجرد أعلن قبل أيام خطوبته من صديقته المقربة وحافظة أسراره غيثة العلاكي، التي تربطها به علاقة منذ سنوات.