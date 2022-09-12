بعد رفضها إياها.. والدة سعد لمجرد تبارك ارتباطه بغيثة العلاكي

أعربت نزهة الركراكي، والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ، عن سعادتها بزواج نجلها من صديقته المقربة غيثة العلاكي.

والدة سعد لمجرد تبارك زواجه من غيثة العلاكي

وتوجَّهت نزهة الركراكي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لتهنئة نجلها وعروسه، ونشرت صورتهما معًا، مُرفقة إياها بتعليق، كتب فيه: "الله يرضى عليكم..ألف مبروك غيثة وسعد".

كما نشرت صورة أخرى لهما، وعلَّقت: "غيثة وسعد ألف مبروك حبيبي الله يكمل عليكم بالخير الحمد لله..فرحتنا لا توصف ألف شكر لكم".

وقبل تهنئتها لمجرد، صرَّحت نزهة أنها علمت بخبر زواجه من منصات التواصل الاجتماعي، مُشددة إلى أنها لا تستطيع نفي الأخبار أو تأكيدها حينما سألتها صحافة عن حقيقة الموضوع، وأضافت قائلة: "لربما أحب أن يفاجئني”، ما يشير أنها تفاجأت كغيرها.

وذكرت بعد المواقع أن نزهة رفضت زواج سعد من غيثة في البداية، لكن يبدو أن الفنان أصرَّ على زواجه منها، مُخلدًا قصة حبهما.

سعد لمجرد يعلن زواجه

وأعلن لمجرد زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي، دون أن يلمح سابقًا عن رغبته بالزواج.

وشارك سعد لمجرد تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يعلن من خلالها أنباء زواجه رسميًا، مُستشهدًا بآية قرآنية، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)".

وأضاف لمجرد: "أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم من أخبار زواجه، فعلَق أحدهم: "غيثة حتى قبل شهرة سعد و هي صديقة و سند و داعم و فرد مهم او اهم فرد في فريق عمل سعد! دائما معه و لكن تفضل العمل في صمت و بعيدة عن الاعلام! نتمنى لهما زواج مبارك بالرفاه و البنين و ان تكون حياتهما مستقرة سعيدة".

