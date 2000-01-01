المستشار الالماني في قطر بعد السعودية طلبا للطاقة

يصل المستشار الالماني أولاف شولتس الى الدوحة اليوم الاحد للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قادما من السعودية حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان في محطته الثانية التي تشمل ايضا الامارات العربية وذلك ضمن مساعي الدولة الغربية الصناعية الكبرى للحصول على الغاز والطاقة بعد انقطاع الغاز الروسي عن بلاده

وقالت مصادر اعلامية قطرية ان الأمير تميم والمستشار الألماني، سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتتزامن زيارة المستشار الالماني مع توقيع قطر مع توتال إنرجي الفرنسية اتفاقا مهما لتوسعة حقل الشمال الجنوبي وقد اكد وزير الطاقة القطري إن الشركة الفرنسية ستكون الشريك الرئيسي في جهود توسعة الجهة الجنوبية.

وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة نحو 1.5 مليار دولار، بحسب توتال. ويتضمن مشروع حقل الشمال توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران.

ويضم الحقل حوالى 10 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكن العقوبات الدولية تعرقل مساعي طهران لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ويعتبر الغاز القطري من بين أرخص الغازات المنتجة، وقد أحدث ثورة اقتصادية في الدولة الصغيرة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وصل إلى جدة، يوم (السبت)، في زيارة عمل إلى المملكة، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مقرب من شولتز «إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة» التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على روسيا في تأمين احتياجاتها من الغاز، إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير.