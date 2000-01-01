ايران تتوعد بالرد بعد مقتل اثنين من مستشاريها العسكريين بغارة اسرائيلية في سوريا

توعدت ايران الاحد، بالرد "في الزمان والمكان المناسبين" على مقتل اثنين من مستشاريها العسكريين خلال غارة اسرائيلية على اطراف دمشق يوم الجمعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان غارة اسرائيلية استهدفت الجمعة، مواقع عسكرية للحكومة والقوات الموالية لايران جنوب غربي العاصمة دمشق.

وقال الحرس الثوري الايراني عبر موقع "سباه نيوز" التابع له ان الغارة اسفرت عن مقتل مستشارين عسكريين ايرانيين، كشفت عن هوية احدهما ويدعى ميلادي حيدري، متعهدا بان يجعل اسرائيل تدفع ثمن "جرائمها".

وتعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني بان لا تذهب دماء هذين المستشارين هباء، مضيفا ان ايران سترد على مقتلهما "في الزمان والمكان المناسبين".

واصيب خمسة جنود سوريين في غارة اسرائيلية قرب حمص بوسط سوريا فجر الاحد، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

والغارة هي الثالثة التي تشنها اسرائيل في سوريا خلال اقل من اسبوع.

وخلال الأعوام الماضية، شنت الدولة العبرية مئات الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للجيش السوري ولقوات ايرانية ومن حزب الله اللبناني، بينها مخازن اسلحة وذخائر.

وفيما تكرر اسرائيل انها ستواصل التصدي محاولات إيران لترسيخ وجودها في سوريا، لكنها نادرا ما تؤكّد شنها غارات في هذا البلد.

وفي اعلان مسؤولية ضمني عن الغارة التي قتل فيها المستشاران العسكريان الايرانيان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد الضربة ان الدولة العبرية ترغم الأنظمة التي تدعم الإرهاب خارج حدودها على "دفع ثمن باهظ".

وأضاف ان الازمة التي تشهدها اسرائيل على خلفية تعديلات قضائية مثيرة للجدل طرحتها حكومته لن تمنع الدولة العبرية من العمل ضد "اعدائها" و"على جميع الجبهات، حيثما ومتى لزم الأمر".