ايران تلاحق ممثلتين بسبب الحجاب وتُعدم شخصين لحرقهما المصحف

افادت وسائل اعلام ايرانية الاثنين، بان السلطات بدأت ملاحقة ممثلتين ظهرتا في مكانين عامين من دون حجاب، فيما نفذت حكم الاعدام في شخصين بعد ادانتهما بحرق المصحف.

وتلاحق السلطات الممثلتين باران كوثري (37 عاما) وشقايق دهقان (44 عاما)، بعد انتشار صور للاولى من دون حجاب خلال مشاركتها في تشييع زميلها حسام محمودي، فيما تعمدت الثانية عدم ارتداء الحجاب بينما كانت في احد المقاهي.

وتواجه اربع ممثلات اخريات إجراءات قضائية مماثلة، بحسب وسائل الاعلام الايرانية التي قالت انه لم يتم توقيف اي من هؤلاء الممثلات وهن: أفسانه بايغان وفاطمة معتمد آريا وكتايون رياحي وبانتها بهرام،

وبدأت الشرطة في ايران الشهر الماضي، تطبيق اجراءات لرصد وضبط غير الملتزمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة والمركبات، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا التعرف الذكي.

رسانه های رسمی از تشکیل پرونده قضایی برای #باران_کوثری و #شقایق_دهقان، بازیگران سینما و تلویزیون به دلیل آنچه “کشف حجاب و انتشار تصاویر در فضای مجازی” عنوان کرده اند، خبر دادند.#حجاب #حجاب_اجباری https://t.co/kwhDLcZaiB — خبرگزاری هرانا (@hra_news) May 8, 2023

وفي بيان على موقعها الالكتروني، قالت الشرطة انه سيصار الى توظيف تكتولوجيا التعرف الذكي لضبط ومعاقبة اللواتي ينتهكن القانون الخاص بقواعد اللباس في الجمهورية الاسلامية.

والاثنين، افادت وكالة "إرنا" بأن الادعاء العام طلب تعزيز الإجراءات بحق من لا يرتدين حجابهن في الطائرات.

حرق المصحف

الى ذلك، اعدمت السلطات الايرانية صباح الاثنين، شخصين مدانين بتهم ازدراء المقدسات والرسول وحرق المصحف، بحسب ما افادت وسائل الاعلام المحلية.

وقالت المصادر نفسها ان احد هذين الشخصين يدعى يوسف مهرداد، وكان اعتقل في محافظة اردبيل شمالي البلاد بسبب ادارته تحت اسماء مستعارة مواقع وقنوات "معادية للدين".

واضافت ان الشخص الاخر، وهو صدرالله فاضلي زارع، قام بترويج ونشر دعاية معادية للدين، اضافة لازدرائه المقدسات.

وكان حكم بالإعدام قد صدر بحق مهرداد وزارع عام 2021.

وقال موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية ان زارع الذي اعتقل مع شخص اخر يدعى بوير احمد في مدينة ياسوج بمحافظة كوهغيلو، ادار عشرين موقعا وقناة كانت تنشر مواد معادية للدين.

ويعاقب القانون الايراني بالاعدم لكل من يمس بالرسول والانبياء.