كاميرات ذكية لضبط غير المجبات في ايران

بدأت ايران السبت، تطبيق اجراءات لرصد وضبط غير الملتزمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة والمركبات، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا التعرف الذكي.

وفي بيان على موقعها الالكتروني، قالت الشرطة الايرانية انها ستبدأ اعتبارا من السبت، تطبيق "إجراءات مخطّط لها بعناية" تستهدف مواقع تقوم نساء بخلع حجابهن فيها احيانا، كالاماكن العامة والمركبات.

واوضح البيان انه سيصار الى توظيف تكتولوجيا التعرف الذكي لضبط ومعاقبة اللواتي ينتهكن القانون الخاص بقواعد اللباس في الجمهورية الاسلامية.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات أثر وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر بعد أيام على اعتقالها بحجة عدم الالتزام بقواعد اللباس الصارمة، باتت اعداد متزايدة من النساء تتحدى تلك القواعد عبر خلع حجابهن في الاماكن العامة.

ويعد هذا الامر "جريمة" وفقا للقانون الايراني، بحسب ما اكد المسؤول في الشرطة حسن مفخّمي في البيان، والذي شدد على ان من يرتكبون هذه "الجريمة"، سيتحملون مسؤولية افعالهم وسيصار الى محاسبتهم.

وقال مفخمي ان الشركات التي تسمح للموظفات بالتواجد في اماكن العمل من دون حجاب سيتم اغلاقها بعد تحذيرها.

والاسبوع الماضي، اعلن قائد الشرطة أحمد رضا رادان أنّ من يخلعن حجابهن في الأماكن العامة سيتلقين تحذيراً أولاً ثمّ تتم احالتهن الى المحاكمة امام القضاء.

واضاف ان اصحاب السيارات سيتلقون تحذيرا مماثلا في حال انتهاك احدى الراكبات قواعد ارتداء الحجاب، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم حجز سياراتهم.

وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي توعد بمعاقبة من لا يرتدين الحجاب.