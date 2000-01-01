بالفيديو: هكذا احتفل إيهاب توفيق بعيد ميلاد صديقة مصطفى قمر

احتفل الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاد صديقه الفنان مصطفى قمر وذلك من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (انستغرام)، حيث نشر فيديو له قائلًا: (حبيبي وأخويا وصديقي ورفيق العمر من سنين طويلة مصطفى قمر، كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك).

وتابع: (سامحني على عدم حضوري حفل عيد ميلادم بسبب انشغالي، كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، ودايما منور الدنيا كلها لكل اصحابك والناس اللي بتحبك، ودايما يارب أصحاب وأخوات، ومع بعض دايما في الخير).

بدوره علق الفنان مصطفى قمر على الفيديو قائلًا: (ياحبيبي يابوب دي أغلى معايدة في الدنيا وانت بألف صحة وسعادة ونجاح).

يذكر أن آخرأعمال المطرب إيهاب توفيق كانت أغنية (باشا)، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب. الأغنية تم تصويرها في دبي، من إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسي.