بغداد.. توزيع منشورات تدعو للتظاهر في الأول من أكتوبر

وزع ناشطون، صباح اليوم الأحد، منشورات داخل العاصمة العراقية بغداد، تحثهم على الخروج للمشاركة بتظاهرات الأول من أكتوبر المقبل، تزامنا مع الذكرى الرابعة للإحتجاجات الكبرى المعروفة باسم "احتجاجات تشرين"، والتي انطلقت في عام 2019

وقال مصدر أمني عراقي، إن المنشورات، التي رميها من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية في منطقة الأعظمية، تضمنت تحديد موعد انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين إضافة إلى صور الضحايا الناشطين في الحراك الشعبي آنذاك.

وجاء في نص المنشورات: "نداء الوطن، إلى العراقيين الأحرار الشرفاء يدعوكم شباب العراق للنزول في يوم السبت الأول من أكتوبر 2022 الساعة 11 صباحا في ساحة النسور".

وذيلت المنشورات بجملة "للشعب كلمة داخل الخضراء" في إشارة إلى المنطقة الخضراء المحصنة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم إحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين في العراق خلال الأيام المقبلة إذ يستعد انصار الثورة بالخروج في تظاهرات عارمة بمناطق وسط وجنوب العراق.

وتأتي الدعوة للتظاهرات، في الوقت الذي يشهد فيه العراق، أزمة سياسية، لم يسبق لها مثيل، حيث مرت قرابة عام على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.