أبرز 9 معلومات عن حياة تايلور سويفت

لم تكن حياة تايلور سويفت وردية كما يعتقد البعض بل مرَّت بالكثير من التحديات والصعاب أثناء صعودها سلم الشهرة، أكان ذلك في علاقاتها العاطفية الفاشلة أو مشاكلها مع نجوم من الوسط الفني.

حياة تايلور سويفت

ولدت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت في مدينة ويوميسينغ بولاية بنسيلفانيا لأم ندعى "أندريا"، التي قضت حياتها كربة منزل، ولأب يدعى "سكوت"، عمل في مجال البورصة، كما لديها أخ أصغر منها يدعى "أوستن".

ارتادت "سويفت" مدرسة هيندرسونفيل الثانوية في ولاية تينيسي، لكنها تلقت تعليمًا منزليًا في السنتين قبل الأخيرة والأخيرة. ونالت شهادتها الثانوية عام 2008.







بدايات اهتمامها بالموسيقى

كانت جدة "سويفت" مغنية أوبرا، لكنها النجمة لم تكن تميل إلى ذلم اللون من الموسيقى بل كانت تميل إلى الموسيقى الريفية، فقد تأثرت بالمغنية الأمريكية "شانيا توين" ونجوم آخرين من بينهم: "تينا ترنر"، "دوللي بارتون"، وغيرهم.

أثير اهتمام "سويفت" بالآلات الموسيقية حينما علمها مُصلح حواسيب كيف تعزف على ثلاثة أوتار من القيثارة بعمر العاشرة، بعدها كتبت أول أغنية لها بعنوان "Lucky You" ، واستمرت في هذا الطريق كمهرب لها من ألم عدم قدرتها على الاندماج في المدرسة؛ فقد كانت ضحية للتنمر.

كانت حدود "سويفت" الفنية تقتصر على ضواحي مسقط رأسها، فقد شاركت في المهرجانات والمعارض ومسابقات الكاراوكة، وكان حفلها الرئيسي الأول في معرض بلومسبرغ الذي لقي استحسانًا من الجميع.

طول ووزن تايلور سويفت ‎

يصل طول "تايلور سويفت" إلى 180 سم، ويبلغ وزنها ما يقرب الـ55 كيلوغرامًا.

اغاني تايلور سويفت ‎

وقعت تايلور سويفت صفقة تسجيل مع شركة Big Machine Records التي كانت مستقلة آنذاك في عام 2005، وكتبت لاحقًا أو شاركت في كتابتها كل أغنية أصدرتها وساهمت أيضًا ككاتبة في الأغاني الصادرة عن فنانين آخرين.

وهنا نعرض ألبومات اغانيها:

الألبوم الأول: Taylor Swift

أصدرت تايور سويفت ألبومها الأول، الذي يحمل الطابعين الكانتري والبوب والروك ، عام 2006، وتضمن ثلاثة أغاني أشرفت علي كتابتها هي: Our Song""، "Should've Said No" و " "The Outside، أما الأغاني الثمانية البافية تعاونت في كتابتهم مع: "ليز روز"، "روبرت إليس أورال"، "بريان ماهر"، و"أنجيلو بيتراجليا".

احتل الألبوم المركز الأول في لائحة أعلي الألبومات الريفية في الولايات المتحدة لمدة أربع وعشرين أسبوعاً متواصلاً، وحاز علي سبع أسطوانات بلاتينية من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية لـ7 ملايين نسخة. كما حصد على الأسطوانة الذهبية من المملكة المتحدة، والأسطوانة البلاتينية من أستراليا وكندا.

وهنا نعرض قائمة الأغاني:

Tim McGraw Picture To Burn Teardrops on My Guitar A Place in This World Cold as You The Outside Tied Together with a Smile Stay Beautiful Should've Said No Mary's Song (Oh My My My Our Song

الألبوم الثاني: Fearless

أشرفت تايلور سويفت على كتابة معظم أغاني ألبومها الثاني Fearless عام 2008، ونظرًا لعدم توفر المتعاونين، عملت "سويفت" على كتابة ثمانية من أغاني ألبومها الثاني، وشارك في كتابة الأغاني المتبقية : "روز"، "هيلاري ليندسي"، كولبي كايليات"، و"جون ريتش".

واكتسب لقب الألبوم الأكثر مبيعاً في 2009، وفاز بستة أسطوانات بلاتينية عام 2010، وفاز بجائزة ألبوم العام وأفضل ألبوم كانتري في حفل "غرامي".

وهنا نعرض قائمة الأغاني:

Fearless Fifteen Love Story Hey Stephen White Horse You Belong With Me Breathe Tell Me Why You're Not Sorry The Way I Loved You Forever & Always The Best Day Change

الألبوم الثالث: Speak Now

كتبت "سويفت" جميع أغاني ألبومها الثالث عام 2010، والذي يتوسع في أسلوب موسيقى البوب ​​الريفية ويتطرق إلى موضوعات الحب والرومانسية وتحطيم القلوب.

وهنا نعرض قائمة الأغاني:

Mine Sparks Fly Back to December Speak Now Dear John Mean The Story of Us Never Grow Up Enchanted Better Than Revenge Innocent Haunted Last Kiss Long Live

الألبوم الرابع: Red

سجلت تايلور سويفت ألبومها الرابع عام 2012، واستلهمته من العلاقات شبه السامّة’ التي خاضتها، وتطرَّق لمواضيع مثل الحب والحزن لكن من منظور أكثر نضوجاً، والشهرة والضغط الناجم عن وجودها تحت الأضواء.

وقد ترشح الألبوم لجائزة أفضل ألبوم عن فئة موسيقى الريف في حفل جوائز الغرامي، وترشح لجائزة ألبوم العام، كما احتل المركز الأول في قائمة بيلبورد 200.

قائمة أغاني الألبوم:

State Of Grace Red Treacherous I Knew You Were Trouble All Too Well 22 I Almost Do We Are Never Ever Getting Back Together Stay Stay Stay The Last Time Holy Ground Sad Beautiful Tragic The Lucky One Everything Has Changed Starlight Begin Again

الألبوم الخامس:

أصدرت "سويفت" ألبومها الخامس "1989" في عام 2014، واعتمدته كـ"أول ألبوم بوب رسمي"، وهو يمثل خروجًا عن ألبوماتها الريفية السابقة. وهو يشتمل على ألوان موسيقية مثل موسيقى البوب ​​والكتروبوب والسينث بوب ، كما يوصف بأنه ألبوم "يحركه السينث والطبول بدلاً من الجيتار".

تلّقتْ "تايلور سويفت" ثماني ترشيحات لجوائز غرامي عن ألبومها 1989 حيث ترشحتْ وفازتْ بجائزة ألبوم العام.

قائمة أغاني الألبوم:

Welcome to New York Blank Space Style "Out of the Woods All You Had To Do Was Stay Shake It Off I Wish You Would Bad Blood Wildest Dreams How You Get The Girl This Love I Know Places Clean

الألبوم السادس: Reputation

أصدرت "تايلور سويفت" ألبومها السادس عام (2017)، وانتقدت في أغانيها العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود أمثال كيم كارداشيان وكانيه ويست في أغنيتها Look What You Made Me Do و This Is Why We Can’t Have Nice Things، كما اعتذرت لبعضهم الآخر أمثال حبيبها السابق "كالفين هاريس" في أغنتيها I Did Something Bad و Getaway Car.

وهنا نعرض قائمة أغاني الألبوم:

…Ready for It? End Game "I Did Something Bad Don't Blame Me "Delicate Look What You Made Me Do So It Goes Gorgeous Getaway Car King of My Heart Dancing with Our Hands Tied Dress This Is Why We Can't Have Nice Things Call It What You Want New Year's Day

الألبوم السابع: Lover

طرحت "تايلور سويفت" ألبومها السابع عام 2019 ووصفته وصفته بأنه "رسالة حب لتحب نفسها"

إذ يتضمن نغمات أكثر إشراقا وبهجة، ويبتعد عن الأصوات المظلمة التي كانت في ألبومها السابق.

ويعتبر موسيقيًا تسجيل لموسيقى البوب، السينثبوب، الإلكتروبوب، والبوب روك، كما يحتوي علي تأثيرات الكانتري، دريم بوب، بابلغم بوب، فانك، آر أند بي، بوب بانك وإندي بوب.

ترشح الألبوم لجائزة أفضل ألبوم بوب صوتي في جوائز "غرامي" السنوية عن دورتها الـ 62، كما ظهر في العديد من أفضل قوائم الموسيقى في نهاية العام لعام 2019.

وهنا نعرض قائمة أغاني الألبوم:

I Forgot That You Existed Cruel Summer Lover The Man The Archer I Think He Knows Miss Americana & The Heartbreak Prince Paper Rings Cornelia Street Death by a Thousand Cuts London Boy Soon You’ll Get Better (feat. The Dixie Chicks) False God You Need to Calm Down Afterglow Me! (feat. Brendon Urie) It’s Nice to Have a Friend Daylight

الألبوم الثامن: Folklore

أحدث ألبوم نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" بعنوان "Folklore" ضجة كبيرة فقد ضرب على وتر الحساس للمستمعين، متصدرًا قوائم الأكثر استماعًا منذ إصداره في 24 يوليو.

وقد حقق أكثر من 80 مليون تشغيل عبر منصة "سبوتيفاي" عالميًا في يوم إصداره، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا لأعلى ألبوم غنائي لنجمة يبث على منصة الموسيقى؛ وبذلك تغلَّبت على ألبوم منافستها المغنية الأمريكية "آريانا غراندي" بعنوان Thank You, Next عام 2019 ، الذي حقق 70.2 مليون تشغيل لأول عرض له.

وهنا نعرض قائمة أغاني الألبوم:

1. The 1

2.Cardigan

3. The Last Great American Dynasty

4.“Exile” (feat. Bon Iver

5. My Tears Ricochet

6.Mirrorball

7. Seven

8. August

9. This Is Me Trying

10. Illicit Affairs

11. Invisible String

12. Mad Woman

13. Epiphany

14. Betty

15. Peace

16. Hoax

عدد الجوائز التي حصلت عليها تايلور سويفت ‎

حققت "تايلور سويفت" إنجازات ضخمة وحصدت مئات الجوائز، إذ وصل عدد جوائزها منذ بداية مسيرتها الفنية ما يقرب الـ395 جائزة، كما رشحت إلى 527 جائزة.

ومن بين هذه الجوائز:

1. جوائز أكاديمية الموسيقى الدولية

مجموع الجوائز: 9

جائزة مطربة العام لعام 2007

جائزة مطربة العام لعان 2008

جائزة ألبوم العام عن ألبومها Fearless عام 2008

-جائزة Crystal Milestone لعام 2008

جائزة جيم ريفز الدولية لعام 2011

جائزة فنان العام لعام 2011

جائزة فنان العام لعام 2012

جائزة أفضل فيديو لعام 2014

جائزة ذكرى Milestone الخمسين لعام 2015

2. جوائز الموسيقى الأمريكية

مجموع الجوائز: 24

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2008

جائزة فنانة العام لعام 2009

جائزة أفضل مغنية بوب لعام 2009

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2009

جائزة أفضل فنانة معاصرة لعام 2009

جائزة أفضل ألبوم كانتري عن ألبومها Fearless لعام 2009

أفضل معنية كانتري لعام 2010

جائزة فنانة العام لعام 2011

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2011

جائزة أفضل ألبوم كانتري عن ألبومها Speak Now لعام 2011

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2012

جائزة فنانة العام لعام 2013

جائزة أفضل مغنية بوب/ روك لعام 2013

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2013

جائزة أفضل ألبوم كانتري عن ألبومها Red لعام 2013

جائزة ديك كلارك للتميز لعام 2014

جائزة أفضل فنان معاصر للبالغين عام 2015

جائزة أفضل ألبوم روك/ بوب عن ألبومها 1989 لعام 2015

جائزة أغنية العام عن أغنيتها Blank Space لعام 2015

جائزة فنانة العام لعام 2018

جائزة أفضل مغنية بوب/ روك لعام 2018

جائزة أفضل ألبوم روك/ بوب لعام 2018

أفضل جولة لعام 2018

جائزة فنان العقد لعام 2019

3. جوائز موسيقى "البيلبورد"

مجموع الجوائز: 23

جائزة فنانة العام لعام 2009

جائزة أفضل فنان Billboard 200 لعام 2011

جائزة أفضل مغنية كانتري لعام 2011

أفضل ألبوم كانتري عن ألبومها Speak Now لعام 2011

جائزة أفضل فنان لعام 2013

جائزة أفضل فنانة لعام 2013

جائزة أفضل فنان عن قائمة Billboard 200 لعام 2013

جائزة أفضل فنان كانتري عام 2013

جائزة أفضل فنان أغاني رقمية 2013

جائزة أفضل ألبوم عن قائمة Billboard 200 عن ألبومها Red عام 2013

جائزة أفضل ألبوم كانتري عن ألبومها Red لعام 2013

جائزة أفضل أغنية كانتري عن أغنيتها We Are Never Ever Getting Back Together لعام 2013

لعام 2013 جائزة أفضل فنان لعام 2015

جائزة أفضل فنانة لعام 2015

جائزة أفضل فنان عن قائمة Billboard 200 لعام 2015

جائزة أفضل 100 فنان لعام 2015

جائزة أفضل فنان أغاني رقمية لعام 2015

جائزة Billboard Chart Achievement Award لعام 2015

جائزة أفضل ألبوم لقائمة Billboard 200 عن ألبومها 1989

جائزة أفضل أغنية متدفقة - فيديو ("Shake It Off")

أفلام تايلور سويفت ‎

ربما تكون "تايلور سويفت" مغنية بوب عالمية، إلَّا أنها شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وهنا نعرض قائمة الأفلام التي ظهرت بها "سويفت":

Cats عام 2019

تقييم الفيلم وفق IMDb: 2.8

أحدث أفلام "تايلور سويفت" كان فيلم Cats، الذي أخرجه "توم هوبر"، والذي استند إلى مسرحية "أندرو لويد ويبر" الموسيقية التي توضح تفاصيل حياة قطط جيليكل وسباقهم للصعود إلى طبقة هيفيسايد.

Hannah Montana عام 2009

تقييم الفيلم وفق IMDb: 4.5

أطلت "سويفت" في الفيلم بمشهد موسيقي، حيث تصعد على خشبة مسرح من أجل أداء أغنية "Crazier" لجمهور تينيسي الراقص.

يعتبر الفيلم امتدادًا لبرنامج ديزني الشهير "هانا مونتانا"، حيث تزور الفتاة المراهقة مسقط رأسها في كراولي كورنرز في تينيسي وتعيد اكتشاف جذورها الريفية الحقيقية.

وقام ببطولة الفيلم كل من المغنية الأمريكي "مايلي سايرس"، والنجم "لوكاس تيل"، و"بيلي راي".

Valentine's Day

تقييم الفيلم وفق IMDb: 5.7

أدت "سويفت" دور "فيليستي"، مراهقة خجولة ولطيفة ترتاد المدرسة الثانوية، تقع في حب صديقها "ويلي"، الذي لعب دوره الممثل "تايلور لوتنر"، نجم فيلم Twilight.

وقد كتبت النجمة أغنية "Today Was A Fairytale" التي أدتها في للفيلم.

The Lorax عام 2012

تقييم الفيلم وفق IMDb: 6.4

من المنطقي أن تلعب المغنية دورًا صوتيًا في مرحلة ما من حياتها المهنية، وقد شاركت "سويفت" في فيلم The Lorax، الذي يستند على كتاب دكتور سوس الذي يحمل نفس الاسم.

وقد أدَّت "سويفت" صوت "أودري"، عالمة البيئة التي تعيش في عالم مدينة ثنيدفيل، عالم بلا أشجار حقيقية، حيث كل ما تريده هو رؤية شجرة حقيقية في حياتها.

The Giver عام 2014

تقييم الفيلم وفق IMDb: 6.5

هو فيلم خيال علمي اجتماعي أمريكي من إخراج "فيليب نويس" وكتابة "مايكل ميتنيك" و"روبرت ب. وادي"، وهو مستوحى عن الرواية التي تحمل نفس الاسم من تأليف "لويس لوري".

لعبت "سويفت" مشهدًا قصيرًا لكن مهمًا في الفيلم، حيث جسَّدت شخصية ابنة المانح "روزماري" ذات الشعر الداكن، التي عيِّنت لأول مرة في دور متلقية الذاكرة، لكنها لم تستطع تحمل ثقل كل المشاعر التي رأتها، وبالتالي طلبت الموت بدلاً من ذلك.

الفيلم من بطولة "جيف بريدجز"، "ميريل ستريب"، "برينتون ثويتس"، "تايلور سويفت"، وغيرهم.

Saturday Night Live عام 2009

تقييم البرنامج وفق IMDb: 7.3

ظهرت "تايلور سويفت" في العديد من حلقات SNL كضيف موسيقي. لكنها استضافت البرنامج مرة واحدة وأدَّت في تمثيليات في حلقتين في عام 2009، وقد لعبت العديد من الأدوار المختلفة، من بينها شخصية "شاكيرا" في "Bunny Business" ، و"بيلا" في "Firelight" ، ومراهقة محرجة في "Driving PSA".

Miss Americana عام 2020

تقييم الفيلم وفق IMDb: 7.4

يعتبر Miss Americana فيلم وثائقي عن العقبات والنجاحات الملحمية للنجومية المستمرة لـ "سويفت".

CSI Crime Scene Investigation: Turn, Turn, Turn عام 2009

تقييم المسلسل وفق IMDb: 8.7

من الجدير بالذكر أن هذا كان أول أداء تمثيلي لـ"تايلور سويفت"، حيث ظهرت في دور "هالي جونز"، ابنة مدير فندق مراوغ، تبلغ من العمر 16 عامًا، توفيت في موقف سيارات الفندق، وتُظهر الحلقة ذكرياتها قبل مقتلها.

New Girl: Elaine's Big Day عام 2013

تقييم الفيلم وفق IMDb: 8.7

تدورأحداث الحلقة حول زواج "سيسي" و"شيفرانج"، حيث قررت العروس إلغاء الحفل، وهذا أسعد العروس جدًا لأنه كان واقعًا في حب "إيلين"، التي لعبت دورها "تايلور سويفت".