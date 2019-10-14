 تعليمات من هيئة الترفيه لمحمد رمضان قبل إحياء حفله في السعودية في موسم الرياض

تلقّى الفنان المصري محمد رمضان تعليمات واضحة من هيئة الترفيه السعودية، وذلك على خلفية مشاركته قريبًا في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات وفعاليات موسم الرياض.

وأوضحت مصادر تابعة لموقع "إرم نيوز"، أن الفنان المصري تلقى تحذيرًا من هيئة الترفيه في السعودية، حيث لن يكون مسموحًا له أن يعتمد نفس أسلوبه الذي شاهده الجميع خلال إحيائه لحفلاته الأخيرة في مصر، وبالتالي التعري ممنوع والفتيات على المسرح بجانبه أيضًا من الممنوعات.

وستعد هذه التعليمات كشروط متفق عليها من قبل الطرفين، وفي حال لم يلتزم رمضان بهذه الشروط من الممكن أن يتم اعتباره مخلًا بالعقد الخاص بحفله.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل خلال حفلاته التي أحياها في مصر، ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بمحاسبته من خلال شكاوى تم تقديمها بحقه إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر لايقاف إعطائه تصاريح للحفلات الغنائية.

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