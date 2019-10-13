نضال الأحمدية: "وينها سلافه معمار.. شو عملت أخر كم سنة؟ صارت مرة خمسينية!"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الصحفية اللبنانية المثيرة للجدل "نضال الأحمدية" والممثلة السورية "سوزان نجم الدين" من مقابلة خاصة.

تحدثت نضال في الفيديو عن الممثلات السوريات على أثر الخلاف الذي انشتر حول الأفضلية من ناحية التمثيل بين اللبنانيات و السوريات.

وسخرت الأحمدية من الممثلة الموهوبة "سلافة معمار"، قائلة أين هي سلافه؟ ماذا قدمت في أخر سنواتها؟ مضيفة أنها أصبحت إمرأة خمسينية!!

رواد التواصل الاجتماعي هاجموا الأحمدية بشكل حاد بعد تصريحاتها هذه، فعلق أحدهم "من متى العمر عيب ويسخر منه؟" وقال آخر: "الفكره انو حتى الجمهور اللبناني عارف مين سلافه، وشو هي الدراما السورية" "وأضاف احدهم اذا كان العمر عيب،فقد بلغتي السبعين".

فيما علقت النجمة السورية "شكران مرتجى": أنا أكبر من سلافة في العمر ولم أصل الخمسين!وآخر عمل أبدعت فيه مسافة أمان من الموسم الرمضاني السابق".

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