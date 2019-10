نضال الأحمدية: "وينها سلافه معمار.. شو عملت أخر كم سنة؟ صارت مرة خمسينية!"

الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية: وينها سلافه معمار ؟ شو عملت ؟ صارت مره خمسينية؟؟؟ #نضال_الاحمدية #سلافه_معمار #لبنان #سوريا #ممثلات_العرب #مشاهير #الجرس #جديد #nedalalahmadiah #sulafamemar #lebanon🇱🇧 #syria #syrianactress #actress

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 13, 2019 at 3:34am PDT