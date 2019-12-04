آخرهم سمية الألفي وحنان ترك.. نجوم تراجعوا عن قرار الاعتزال في 2019 بعد غياب سنوات

في عام 2019، تراجع عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي عن قرار اعتزال الفن لسنوات والعودة مرة أخرى للتمثيل على الرغم من غياب بعضهم لـ12 عامًا.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم والنجمات، الذين قرروا العودة مرة أخرى للوقوف أمام الكاميرا بعد سنوات عجاف.

الفنانة سمية الألفي

فجّرت الفنانة المصرية سميّة الألفي، مفاجأة بإعلانها العودة للتمثيل من جديد، مؤكدة أن ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، أضاء أمامها النور للعودة.

وأضافت سمية الألفي: "عندما قرأت التعليقات على الحلقة التلفزيونية تأكدت أن الناس لا يزالون يحبونني ويريدون رؤيتي من جديد، لذلك قررت العودة للتمثيل".

وكانت سمية الألفي قد اعتزلت وغابت عن الأضواء منذ أكثر من 12 عامًا، لتنضم إلى قائمة طويلة من النجوم تراجعوا عن الاعتزال.

الفنانة مروة خليل

أعلنت الفنانة البحرينية مروة خليل العودة للتمثيل مرة أخرى بعد انقطاع دام ١١ عامًا، حيث آخر ظهور لها بمسلسل "ملامح بشر" الذي قدمته عام 2008.

ونشرت مروة فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام قالت فيه: "بعد انفطاع لأكثر من عشر سنوات قررت أرجع للتمثيل وهذا تصريح مني بذلك، بعيد عن الشائعات والقيل والقال، وأنا سبق ووعدتكم إني لما ألاقي الوقت مناسب راح أرجع، وهالحين ققرت الرجوع لأن السبب الرئيس في عدم رجوعي هن الأولاد، ودلوقتي كبروا خلاص، وماعاد فيه مشكلة".

تزوجت مروة من النجم (حميد مراد) وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة (نور) ثم توفى حميد عام 2007.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية في مسلسل «ملامح بشر»، ثم ابتعدت عن المجال الفني.

الفنانة حلا شيحة

عادت الفنانة حلا شيحة إلى مجال الفن بعد اعتزال دام 12 عامًا، وذلك من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، والذي عرض في رمضان الماضي.

كانت الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل حول إصدارها لبيان أعلنت من خلاله عودتها للفن مرة أخرى بعد اعتزالها الظهور الفني والإعلامي منذ حوالي 12 عامًا وارتداء الحجاب ثم خلعه، وزواجها من يوسف هاريسون الشاب الكندي الذي أشهر إسلامه.

ويعد فيلم “كامل الأوصاف” هو آخر الأعمال الفنية لحلا شيحة قبل اعتزالها الساحة الفنية، حيث أعلنت التزامها دينيًا وارتداء الحجاب ثم الزواج والإنجاب وظلّت لسنوات ملتزمة بقرارها، إضافة إلى دفاعها عن الحجاب والنقاب فترات طويلة.

الفنانة شهيرة

انضمت الفنانة شهيرة إلى قائمة الفنانات اللاتي اعتزلن الفن وارتداء الحجاب، ثم عادت مرة أخرى وخلعت الحجاب.

وأشارت الفنانة الكبيرة شهيرة، إلى أنها قررت العودة للتمثيل مرة أخرى، حيث إنها بصدد التوقيع مع شركة إنتاج للعودة للوسط الفني بعد فترة غياب كبيرة.

وأضافت خلال لقاء تليفزيوني ، أنها تعرضت لنوع من أنواع السحر، حيث كانت تشعر بألم شديد عند وضع الماكياج على وجهها، قائلة: “أشعر بوغزات إبر في وجههي عندما أضيع المكياج”.

وتابع: “لكن فكيت السحر اللي كان معمول من قبل إحدى الفنانات، حيث أحضرت إحدى صديقاتي أحد الشيوخ لي، والذي أوضح أن هناك عمل لي”.

وأكملت شهيرة: “عورة المرأة في جسدها وليس شعرها، ولم أجبر أحد على ارتداء الحجاب ولم أقل لأي شخص البس الحجاب”.

كانت شهيرة قد أعلنت اعتزالها الفن عام 1992، إلا أنها عادت في 1996، لتقديم برنامج ديني تم إذاعته على شاشة “اقرأ”.

الفنانة نادين

عادت أيضا الفنانة وراقصة البالية نادين إلى الفن مرة أخرى بعد اعتزال دام 17 عامًا فقط، حيث شاركت في رمضان 2018 في مسلسل “ليالي أوجيني”.

وأدت دور فنانة استعراضية من حقبة الأربعينيات، وتعمل في تياترو “أوجيني”.

كانت نادين اعتزلت منذ فترة بهدف تكوين أسرة مستقرة، وممارسة رقص البالية في دار الأوبرا بالإضافة إلى التدريس للأطفال.

الفنانة حنان ترك

قررت الفنانة حنان ترك اعتزال المجال الفني عام 2012، بعد أن شعرت أن عملها يتنافى مع حجابها.

وقبل اتخاذ خطوة اعتزال الفن، قررت ترك أن ترتدي الحجاب ولم تتنازل عنه، ما جعلها تظهر في أعمالها الفنية وهي ترتديه مثل “القطة العميا”، و”أولاد الشوارع”، و”نونة المأذونة”، و”هانم بنت باشا”.

وفي عام 2012، أنهت الفنانة المصرية مسيرتها الفنية، من خلال مسلسل “أخت تريزا”، وفيلم “المصلحة”، اللذان يعدان آخر أعمالها الفنية.

وعقب 7 سنوات، عادت حنان ترك إلى الفن مرة أخرى بعد اعتزالها، من خلال فيلم النداهة من بطولة هاني عادل وعمرو القاضي.

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