أبرز إطلالات "رانيا يوسف" بمناسبة عيد ميلادها الـ 46.."صور"!

تحتفل اليوم الممثلة المصرية المثيرة للجدل "رانيا يوسف" بعيد ميلادها الـ46.

رغم مشوارها الفني الطويل، إلا أن اسم رانيا يوسف بدأ يتصدر الترند بعد مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 وبطانة الفستان التي أثارت الجدل لعدة أيام متواصلة، حتى أنها وصلت لرفع دعاوى ضدها بتهمة خدش الذوق العام.

من بعد حادثة الفستان إلى اليوم أصبح الجمهور ونقاد الموضة والصحافة في ترقب لأي إطلالة جديدة للفنانة المصري في المهرجانات والمناسبات العامة، وتصدرت يوسف في الفترة الأخيرة غلاف عدد كبير من المجلات بإطلالات لا تقل جرأة عن فستان البطانة الشهير.

نستعرض لكم أبرز إطلالات رانيا يوسف:

رانيا يوسف من ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018 وتسببت إطلالتها هذه بجدل كبير، لتفسر الأخيرة أن السبب هو "بطانة" الفستان التي ارتفعت من دون قصد.

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رانيا يوسف من جلسة تصوير خاصة بفستان جريء

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مهرجان الجونة السينمائي 2019

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إطلالة رانيا يوسف من حفل توزيع جوائز "دير جيست"

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رانيا يوسف على غلاف مجلة "سهراية" بإطلالة مستوحى من عيد الكريسماس

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