نجمات خلعن الحجاب من أجل الشهرة.. إحداهن ارتدته ٢٧ عامًا

شهد عام ٢٠١٩ الكثير من الجدل على صفحات السوشيال ميديا، بعد خلع بعض النجمات حجابهن عقب ارتدائه لسنوات عدة تصل ٢٧ عاما، وذلك من أجل عالم الفنّ والشهرة الذي حدّ من قدرتهنّ على العمل في مجالهنّ، خصوصاً وأن الحجاب يتطلب أدواراً وإطلالات محددة.

ويرصد البوابة أبرز هؤلاء النجمات اللاتي تخلين عن الحجاب من أجل الفن.

صابرين

فاجأت الفنانة المصرية صابرين متابعيها مؤخراً بنشر صورتين عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيهما من دون حجاب ليتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معها، ومن ضمنهم النجوم، بين مهنىء ورافض بينما أكد آخرون دعمهم لحرية الفنانة في اتخاذ القرار المناسب لها.

كانت صابرين أكدت سابقاً، وفي أكثر من حوارٍ تلفزيوني وصحفي، أنها لا تعتبر نفسها محجبة إذ سئلت عن ظهورها المتكرر في أعمال درامية بشعرٍ مستعار وأشارت إلى أنها تفضل هذا الـ”ستايل”، وهذا هو سبب ظهورها بحجاب معظم الوقت.

أمينة كرم

أثارت المطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم، نجمة قناة «طيور الجنة» المتخصصة في عالم الأطفال، الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت أمينة كرم، عدة صور لها، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور «إنستغرام» ظهرت فيها بعد خلعها الحجاب، خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها قررت فتح باب التعليقات على صفحتها على «إنستغرام»، لتثير الجدل مجددا بين جمهورها على السوشيال ميديا.

حيث قامت بنشر فيديو لها قالت فيه «بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس".

حلا شيحة

بينما أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل عقب خلعها الحجاب وإعلانها العودة للحياة الفنية، بعد اعتزالها لمجة 12 عاما ارتدت خلالها الحجاب.

وتسببت حلا في إثارة العديد من علامات الاستفهام، وربط الكثيرون الأمر بالتصريحات الدائمة حول فرضية الحجاب والنقاب للنساء، فحينما أعلنت اعتزالها قررت مغادرة القاهرة والسفر إلى كندا مع طليقها وأبنائها، وأعلنت أن صلتها انقطعت بالمجال الفني ولن تعود له مرة أخرى، ليتفاجأ الجمهور بخلع حلا للحجاب، وإعلانها العودة للعمل الفني من جديد.

الفنانة شهيرة

أثارت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين جدلاً في أكتوبر الماضي إذ ظهرت خلال مشاركتها في أمسية خاصة بالشعر المستعار، بصحبة الفنانة سهير رمزي، من دون حجاب.

ردت النجمة على هذا الجدل، عبر حسابها على فيس بوك وقالت إن الفعالية التي حضرتها، كانت نسوية، وأن الصور المنشورة هي صور مسربة لكنها عادت وأكدت: “ارتدينا الحجاب ونحن في شبابنا وأوج شهرتنا، لا بأس إذا خففنا التزامنا بعد أن تقدم بنا العمر”.

وأضافت: “أنا أهتم بآراء الناس والمتابعين وجمهوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا فنانة، ولا بد أن أستمع إلى آراء الجميع وأسمع وجهة نظرهم. لكنني في النهاية أفعل ما يحلو لي. مهما فعلت لن أرضي كل الناس”.و

أكدت شهيرة: “بالنسبة إلى الذين يعتبرون أن الحجاب مقتصر على تغطية الشعر. فأنا خلعت الحجاب”.

سهير رمزي

بعد 25 عاماً على ارتداء الحجاب، ظهرت الفنانة المصرية سهير رمزي من دونه فجأةً إذ نشرت صوراً لها من حفل عيد ميلادها السابع والستين، الذي احتفلت به في وقت سابق هذا العام.

وردت سهير رمزي على الانتقادات الشديدة التي وجهها إليها المتابعون، بإعلان خلع الحجاب صراحةً وقالت: “ارتدائي للحجاب أو خلعه مسألة ترجع ليا، ومش من حق حد يتدخل في خصوصية الآخرين. أنا غير مهتمة بأي هجوم أتعرض إليه. لأنني كما قلت هذه أمور شخصية”.

وأوضحت أنها خلعت الحجاب بشكل نهائي، وهى على اقتناع بذلك. كما كانت مقتنعة في السابق بارتدائه. وأكدت أن الاحترام والاحتشام ليس أساسه الحجاب، بل التربية، التي تعودنا عليها، وصلتنا بربنا

وأشارت الفنانة المصرية، أنها تبدأ مرحلةً جديدةً في علاقتها مع الله أساسها الالتزام. والحجاب الحقيقي مرتبط بالأخلاق والنوايا أكثر من الملابس وأضافت أن من حقها تخفيف التزامها بعد أن تقدم بها العمر.

عفاف رشاد

عام 2015، ظهرت الفنانة عفاف رشاد في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد وهي ترتدي حجاباً للمرة الأولى، أعلنت بعدها أنها قررت ارتداءه بصفةٍ دائمة.

وقالت إنها اتخذت القرار قبل فترة، وتحديداً بعد أداء فريضة الحج، مؤكدةً على أن ارتداءه لن يعطل عملها في الفن وأطلت بالفعل في أكثر من عملٍ درامي بالحجاب.

بعد عامين، ظهرت الفنانة عفاف رشاد من دون حجاب وأوضحت بعد ذلك في تصريحات تلفزيونية، أن ظروفاً صحية كانت وراء قرار خلع الحجاب إذ عانت من صداعٍ نصفي وكهرباء زائدة في المخ واعتبرت أن الحجاب الحقيقي مرتبط بالأخلاق والتعاملات أكثر من تغطية الشعر.

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