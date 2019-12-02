أبرزهن سمية الخشاب وأميرة نايف.. نجمات تعرضن للعنف من أزواجهن

احتفل العالم منذ أيام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، رافعين أعلام اتسمت باللون البرتقالي، دليلا على مناهضة العنف ضد النساء، وتعبيرا عن رفض العالم للجرائم المرتكبة في حقهن من ضرب وتحرش واغتصاب.

وفي هذا الإطار، يرصد لكم موقع "البوابة"، أبرز 5 نماذج من النجمات المشاهير في الوطن العربي، اللواتي تعرضن للضرب والأفعال الوحشية خلال زيجاتهم السابقة.

سمية الخشاب

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الماضي، بقصة طلاق النجمين المصريين سمية الخشاب وأحمد سعد، التي وجهت بسببها سمية لـ"سعد" اتهامات بالتعدي عليها ضربًا مُبرحًا، استئصلت على إثره طحالها، بخلاف المعاملة السيئة التي تسبّبت لها حالة نفسية سيئة.

علا غانم

روت الفنانة المصرية علا غانم، تفاصيل الزيجة الأسوأ في حياتها، وهي الزيجة الثانية، التي لا تستطيع محو ذكرياتها الأليمة من عقلها.

وكشفت علا خلال لقاء تلفزيوني سابق لها، أن زيجتها الثانية قضت فيها أسوأ أيام حياتها قبل حدوث الانفصال، حيث تعرضت فيها للإهانة أمام بناتها، قائلة: "كان فيها كسر لأمومتي وكسر لأمل بناتي، أنا الأمل بالنسبة لهم فلما حد يكسرني قدامهم عيب وميصحش، وعشان كدا سيبته".

شاهيناز ضياء

فاجأت نجمة ستار أكاديمي، الفنانة المصرية شاهيناز ضياء، جمهورها بظهورها ملطخة بالدماء، وعلى وجهها أثر تعد بالضرب، كشفت وقتها أن زوجها رجل الأعمال إيهاب محمود، بقيامه بضربها ضربًا مُبرحًا أصابها بكسور في وجهها، التي انفصلت عنه لهذا السبب.

رويدا عطية

تحدّثت الفنانة السورية رويدا عطية، عن ندمها على مسامحة زوجها حينما ضربها في المرة الأولى، ما جعله ينساق في فعلته ويكررها مرارا كثيرة، مُبينة أنها تعرّضت للعنف على يده كثيرا، بخلاف إحباطه الدائم لها، ووصفه لها بأنه امرأة بشعة.

أميرة نايف

اختلف وضع الفنانة الأردنية أميرة نايف، عن باقي المشاهير اللاتي تعرضن للضرب والعنف، حيث كشفت في وقت سابق، أن زوجها الثاني حاول قتلها أكثر من مرة، ما جعل الأمر يتطور إلى القضاء، والمنازعات القضائية بينهم، في محاولة منها لحماية نفسها من شره.

واتخذ العالم اللون البرتقالي رمزا وشعارا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث إنه لون الطاقة والحيوية والأمل في مستقبل أفضل خالي من العنف.

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