آخرهم صابرين بورشيد.. مشاهير خطفهم الموت في ريعان شبابهم

فجع الوسط الفني والإعلامي اليوم بوفاة الإعلامية البحرينية الشابة صابرين بورشيد عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع المرض الخبيث.

وفاة بورشيد أعادت إلى الأذهان عدد كبير من النجوم الذين خطفهم الموت في ريعان شبابهم.

ويستطلع "البوابة" في هذه السطور أبرز من رحلوا عن عالمنا مبكرا:

صابرين بورشيد

توفيت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، يوم أمس الإثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشغلت الإعلامية ”بورشيد“ الأوساط الفنية الخليجية قبل نحو 3 أشهر، بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع في الخارج لكن الموت لم يمهلها.

السعودي تومي عمران



تأتي وفاة بورشيد بعد أيام من رحيل الممثل السعودي تومي عمران، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.

وضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العربية المختلفة، بعد وفاته، وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه من خلال موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

غنوة شقيقة أنغام



في أكتوبر ٢٠١٨ خطف الموت الممثلة غنوة، شقيقة الفنانة المصرية أنغام، عبر حادث سير أنهى مشوارها الفني.

ورحلت غنوة عن عمر يناهز الـ 30 عامًا من عمرها، وهي أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره.

مصطفى العلي



وفي 28 يوليو من العام الماضي 2018، ضُجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بخبر وفاة الفنان الشاب مصطفى العلي.

ورحل العلي، في ظروف غامضة وخرجت شائعات تقول إنه قتل داخل شقته قبل أن تخرج زوجته وتؤكد عبر حسابها بالفيس بوك أن الوفاة طبيعية أثناء نومه في منزله.

ماهر عصام



أما الفنان المصري الشاب ماهر عصام فقد رحل عن عالمنا وهو بعمر 39 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان يوم 17 يونيو 2018، حدثًا مؤثرًا هز الوسط الفني بعد وفاة عصام بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على أثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ، أدخلته العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر حتى لفظ أنفاسه الأخيره فيها.

عمرو سمير



وفي السياق ذاته تسببت أزمة قلبية مفاجئة في وفاة الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بعمر ٣٣ عاما.

كانت وفاته صدمة للوسط الفني، وكانت انطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من أبرز الأفلام التي قدمها في رحلته القصيرة جدًا.

ميرنا المهندس



وفي ٢٠١٥ فجع الوسط الفني برحيل الفنانة المصرية الشابة ميرنا المهندس وتأثرت الجماهير برحيلها لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض سرطان بالقولون.

وكانت بداية ميرنا الفنية عام 1993 في فيلم "مستر دولار"، ومن بعده أدت عددا من الأعمال الفنية التليفزيونية منها "الإمام الغزالي" و"أرابيسك" و"مباراة زوجية" و"عابد كرمان" و"بره الدنيا،" وغيرها.

سوزان تميم



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل المطربة سوزان تميم داخل شقتها بدبي، عام 2008 ، عن عمر يناهز 31 عامًا.

علاء ولي الدين



كما رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي علاء ولي الدين عام 2003 بشكل مفاجئ في الـ 40 من عمره.

ورغم مشواره الفني القصير إلا أنه ترك بصمته كبيرة ومن أشهر أعماله فيلم "الناظر" و"عبود على الحدود" ومسرحية"ألاباندا".

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