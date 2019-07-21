بين الوراثة والموهبة.. فنانون أقحموا أبناءهم في مجال الغناء أبرزهم نجل عاصي الحلاني (فيديو)

شهدت الآونة الأخيرة محاولات من بعض الفنانين لإدخال أبنائهم للساحة الفنية، ولأن توارث الجينات من الآباء والأمهات للأبناء لا ينحصر على التشابه في الشكل أو التطابق في بعض الصفات، لكنه تعداه لتوارث الموهبة أيضًا.

وتعد مهنة الفن من المهن التي تعتمد على الموهبة الفنية، مهما كانت نجومية فنان أو حُبْ الجمهور له وتقبله لديهم، ومن بين مواهب عديدة انتقلت من الوالدين إلى أبنائهم تميز العديد منهم بموهبة الغناء، حيث استمتعنا بأداء بعض المطربين، رأينا البعض الآخر من الفنانين يحاولون تصعيد أبنائهم على سلم نجاح آبائهم.

وفي التقرير التالي يرصد "البوابة" بعض الفنانين في الخليج ولبنان، الذي ورّثوا أبناءهم مهنة الغناء ومدى تحقيقهم للنجاح وإبهارنا بأعمالهم.

عبدالمجيد عبدالله وابنه محمد

يبدو أن "محمد"، نجل الفنان عبدالمجيد عبدالله، عازم على أن يكون خليفة والده في الغناء، حيث كثّف ظهوره خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يغني عازفًا على بعض الآلات الموسيقيّة، وربما يستطيع محمد عبدالمجيد، الاستمرار في المجال الفني ويغني مثل والده حيث إن صوته يشبه إلى حدّ كبير صوت والده، حسبما أكّدت التّعليقات.

ويحرص محمد على مفاجأة المتابعين بنشر فيديوهات له وهو يغنّي كان إحداها داخل منزله، ويعد "محمد"، هو الابن الأوسط للنجم عبدالمجيد عبدالله، حيث يؤكّد المقرّبون منه، أنّه اكتسب من والده موهبة الغناء، ويسير على خطاه، ويسعى من أجل تطوير موهبته، لكي يسير في الاتّجاه الصحيح.

وأشار المقربون إلى أنه مثقّف فنيًا، ولديه إلمام جيّد في الجوانب الفنيّة، وصوتًا جميلًا يجمع فيه بين العذوبة والضخامة.

وينال أداء محمد في غنائه وعزفه على آلة العود، إعجاب كثير من السعوديين، خاصةً متابعي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا في تعليقاتهم على روعة صوته، مؤكدين أنه سيكون على خطى نجاح والده الذي يُعد أحد عمالقة الغناء في السعودية والخليج والوطن العربي.

محمد عبده وابنه عبدالرحمن

كشف "عبدالرحمن"، ابن فنان العرب محمد عبده، عن موهبته في الغناء والعزف، عندما تداول النشطاء فيديو له وهو يعزف على البيانو ويغني أغنية لوالده.

وانهالت التعليقات على الفيديو من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغزلوا بجمال صوته مؤكدين له أن نبرته تشبه كثيرًا نبرة صوت والده، بينما أبدى آخرون أنه لا يوجد مقارنة بين صوت فنان العرب ونجله معتبرين الأب هو المتفوق بالتأكيد.



ويعتبر فيديو غناء عبد الرحمن، ليس الأول الذي تم تداوله له، فقد سبق وتم تداول مقاطع له وهو يغني مما دفع البعض للتلميح إلى أنه في طريقة لاحتراف الغناء.

وعبد الرحمن، هو الابن الأكبر لمحمد عبده، وبسبب موهبته كشفت تقارير صحفية من مقربين من عائلة محمد عبده، بأنه لديه ثقافة فنية عالية بخلاف موهبته الملحوظة في عالم التلحين.

أحلام وابنها فاهد

حرصت الفنانة أحلام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو للملحن ناصر الصالح وهو يعزف على العود، في جلسة خاصة جمعته بها وبوجود ابنها "فاهد" الذي كان يغني وسط تشجيع والدته وبحضور والده مبارك الهاجري.

وشجّعت أحلام ابنها فاهد، في مُحاولةٍ منها لإدخاله معترك الساحة الفنية، حيث أبدى نجاحًا ملحوظاً منذ بداية الجلسة الفنية.



وعلى ما يبدو أن "فاهد"، يتمتع أيضًا بموهبة الكتابة حيث نشرت أحلام، ولأول مرة عبر حسابها على "تويتر"، قصيدة لابنها والتي قال فيها: "مانيب في حاجه لمدح الرجاجيل..تضرب بي الامثال من كِـل مِـله.. سيفٍ تحزم به ولا يَـعرف المـيل.. عند الشدايد صعب الأفعال سهلة".



مانيب في حاجه لمدح الرجاجيل



تضرب بي الامثال من كِـل مِـله



سيفٍ تحزم به ولا يَـعرف المـيل



عند الشدايد صعب الأفعال سهله #فاهد_بن_مبارك_بن_محمد_الهاجري



ربي يبارك لي فيك امي وقلبي لاول مره يسمح لي انشر قصيده من قصايده 😭 ولدي #فاهد pic.twitter.com/g3fd2C5CGF — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 18, 2019

وقالت أحلام، في تعليقها: "ربي يبارك لي فيك امي وقلبي لأول مرة يسمح لي انشر قصيده من قصايده".

نوال الكويتية وابنتها حنين

المعروف أن قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية، من أبرز من أنجبتهم الساحة الخليجية على مستوى الغناء وتلتزم نوال باستراتيجية قوية كانت كفيلة بأن تسلّط الأضوء على أغنياتها وألبوماتها، ودائمًا ما ترافقها ابنتها "حنين" أينما ذهبت، حيث تشبهها في حنّيتها وتشبه والدها الملحن مشعل العروج في قوة شخصيته.

وظهرت "حنين"، في إحدى المقاطع وهي تُمسك الميكروفون عندما كان عمرها 3 سنوات ونصف وحاليًا قاربت الطفلة على التسع سنوات وأكدت وقتها نوال، أنّ طفلتها لديها موهبة الغناء، حيث تغنّي أغنيات الأطفال وتتمتع بأذن موسيقية، لافتًة إلى أنها تتابعها ولا تمانع من دخولها المجال الفني بشرط أن تمتلك الصوت الجميل الذي يخوّلها أن تدخل هذا العالم".

فضل شاكر وابنه محمد

رغم أن الكثيرين من محبي النجم اللبناني فضل شاكر قالوا إن صوته لن يتكرر مرة أخرى، إلا أن ابنه "محمد"، جعل البعض يؤمنون بموهبته، وبقرب صوته من والده، حيث حجز محمد فضل شاكر، مقعده في عالم الغناء، بعد والده لفترة طويلة، كما اشترك معه مؤخرًا في أغنية "ليه الجرح".

ويحاول المطرب فضل شاكر العودة مرة أخرى للغناء، بعد انقطاع دام سنوات، حيث ظهر فضل شاكر، برفقة ابنه محمد يغنيان "رجعت الشتوية" للمطربة فيروز، وسط حفاوة كبيرة من جمهورهما، وذلك بعد غياب كبير.



وشارك الفنان محمد شاكر جمهوره عبر حسابه في "تويتر" بفيديو، حيث غنى برفقة أبيه فضل شاكر أغنية "رجعت الشتوية".

مايا دياب وابنتها كاي

من بين أبناء الفنانين الذين يتمتعون بموهبة غنائية، هي "كاي"، ابنة الفنانة مايا دياب، التي كشفت والدتها عن موهبتها لأول مرة، بكليب غنائي نال إعجاب الكثيرين من متابعي النجمة اللبنانية، وجعل مايا تفخر بابنتها وبصوتها.

وفاجأت "كاي"، والدتها مايا دياب، بفيديو كليب استعرضت خلاله مواهبها الغنائية والراقصة، على أنغام أغنية "يا نور العين"، لتعايدها من خلاله في عيدها الـ38.



ونشرت "دياب"، مقطع الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام" معربة عن فخرها بغناء ابنتها، مؤكدةً أنها لا تفشل في مفاجأتها باستمرار، فكتبت: "لم تفشل أبداً في مفاجأتي وإبهاري".

وأضافت مايا دياب: "نفّذ هذا الفيديو أقرب الأشخاص إلى قلبي للاحتفال باليوم الكبير، أحبكم جميعاً من هنا حتى القمر".

فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنّانة مايا دياب وهي تُغنّي "بعدو" في إحدى الحفلات، وفاجأتها الطفلة بالغناء معها، وانسجم الثنائي في أدائهما.

عاصي الحلاني وأبنائه الوليد وماريتا

ظهرت "ماريتا"، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني في بعض الحفلات مع والدها، بما يشير إلى احترافها للغناء حتى استطاعت أن تسير بخطى ثابتة نحو هدفها وقدمت كليبات منها "أخر مرة" و"متلخبطة"، وغنت أغاني عدة مثل "3 دقات"، و"ديسباسيتو"، إضافة إلى إحيائها للحفلات والأفراح.

أما ابنه "الوليد"، فيتمتع بصوت جبلي رائع وظهر عدة مرات مع والده وهو يغني على المسرح، ومؤخرًا شارك والده في ديو غنائي، ولكي يصقل موهبته اشترك في برنامج "ديو المشاهير".



واستطاع "الوليد"، أن يفوز بالمركز الأوّل في البرنامج كونه صاحب الموهبة الأقوى هذا الموسم، ولا تنتهي عند حدود شعبيّة والده، الذي سخّر له كل جماهيريّته ليضمن تفوّقه في البرنامجٍ، وهذا كان بمثابة جسر عبور لإطلاقه إلى عالم الفن.

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