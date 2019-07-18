بعد تراجعها الموسم الماضي.. توجيهات عليا في مصر بعودة نجوم الصف الأول في رمضان 2020

وقعت الدراما المصرية في رمضان الماضي 2019، في "فخْ"، الانتقادات من قِبل الجمهور المصري والعربي، بإنتاج عدد محدود من المسلسلات وفِي غياب كبار النجوم المصريين، الأمر الذي ساعد في سحب الدراما الخليجية واللبنانية البساط من الدراما المصرية.

وبوازع السيطرة على الألفاظ وتقديم محتوى جيد وتقليل الأجور والتسويق للفضائيات، استطاع تامر مرسي، صاحب شركة "سينرجي" والتي استحوذت على صناعة الإنتاج في مصر الموسم الماضي، بأن يزيح نجومًا مصنفين في الصف الأول والدفع بنجوم أقل منهم في معادلة النجومية، ما جعله يربح المعركة غير أنه قدّم موسمًا فنيًا متواضعا.

وبذات الوقت، هجر الجمهور المصري الكثير من الأعمال المعروضة واتجه نحو مشاهدة الدراما اللبنانية والخليجية، فرأينا الكثير من الجمهور المصري لأول مرة يتناول أطراف الحديث حول مسلسلات: "العاصوف، خمسة ونص، دفعة القاهرة، الهيبة".

وما أن انتهى موسم دراما رمضان 2019، حتى بدأت "سينرجي"، من خلال توجيهات عليا بمصر، في تدارك الأخطاء وتصحيح الأوضاع، بتعاقدات جديدة لعودة نجوم الصف الأول لتصدر المشهد كي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.



تعاقدات جديدة

ورغم أن الحديث عن الموسم الرمضاني والتعاقدات لا زال مبكرًا للغاية، إلا أن الشركة التي يملكها المنتج تامر مرسي أبرمت العديد من التعاقدات الهامة، الأمر الذي جعل البعض يتكهن بأن الشركة تريد تفادي فشل جديد.

وكان أبرز النجوم الذين تم التعاقد معهم الزعيم عادل إمام، الذي غاب عن الشاشة الفضية في رمضان الماضي حيث تم تأجيل مسلسله "فالنتينو"، وأعلنت "سينرجي" عن عودة الزعيم لاستكمال التصوير تمهيدًا لعرض المسسل في رمضان 2020.

وفي الكواليس، تدور المفاوضات مع النجم يحيى الفخراني، والنجمة يسرا، للعودة من خلال الشركة وما يعوق إتمام التفاوضات العمل الذي سيظهر به كل منهما، خاصًة أن كليهما لا يمانعان في الغياب عن الجمهور لكنهما يركزان على أن تكون العودة قوية وبشكل مختلف.

وقد تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي للتعاقد خاصًة أن يسرا مشغولة هذه الفترة مع والدتها التي تعاني من تدهور في صحتها، كما أن يحيى الفخراني، انشغل خلال الأيام الماضية بعرض مسرحيته "الملك لير"، في السعودية ولا زال لديه استكمال للعرض في مصر.

فيما تعاقد النجم يوسف الشريف، بعد اختفاء استمر لموسمين متتاليين، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، حيث تعاقد مع الشركة على مسلسل بعنوان "النهاية"، وهو ما قابله الجمهور بترحاب كبير.

ويتواجد النجم محمد رمضان، للموسم الثاني، مع نفس الشركة حيث يُقدم لمسلسل يحمل عنوان "ابن مصر"، وكذلك الأمر مع الفنان أمير كرارة، الذي لم يتحدد بعد عن ظهوره بجزء رابع من مسلسل "كلبش"، أم سيظهر بعمل جديد، والفنانة مي عز الدين، التي تقوم بالتحضير لمسلسل من نوعية الإثارة والتشويق.

من جانبه، أكد المنتج المصري محمد مختار، في حديثه للبوابة، أن عودة نجوم الصف الأول لتصدر المشهد أمر جيد، موضحًا أن النجوم الذين ظهروا في رمضان الماضي لم يستطيعوا أن يحملوا على عاتقهم مسؤولية الظهور في موسم رمضان بالكامل، وهذا ما جعل المنتجين يتهافتون على التعاقد من نجوم الصف الأول للظهور في رمضان 2020.

وأشار إلى أن المنتجين رأوا أن عودة نجوم الصف الأول خطوة ضرورية لمساندة نجوم العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن عودة هؤلاء النجوم بسبب توجهات الدولة، لكن العملية الإنتاجية أصبحت "تجارية" والمسألة مكسب وخسارة.

ونوّه المخرج المصري محمد حمدي إلى أن الجمهور المصري مُحب وذواق للفن كونه حرص على مشاهدة بعض الأعمال اللبنانية والخليجية، لكنها ليست سيطرة بالمعنى الكامل، مبديًا تحفظه على هذا اللفظ وأنه لا يوجد غير الدراما المصرية هي التي تسيطر على قلوب الجمهور في الوطن العربي.

وأضاف في تصريح خاص للبوابة، أن بعض الجماهير المصرية ربما لم تكن معجبة بالأعمال المصرية في رمضان 2019، فاتجهت لمشاهدة الأعمال اللبنانية خاصًة أن مسلسل مثل "الهيبة" انطلق من مصر، لكن علينا أن نعترف أن الموسم الماضي لم يكن الأفضل ويُصنف على أنه الأسوأ على مستوى المواسم الماضية.

وتابع: "الحديث بشأن وجود توجهات عليا من الدولة المصرية بشأن عودة نجوم الصف الأول، يعد توقعًا صحيحًا لكن من الأفضل أن نقول أن الشركة الإنتاجية المسيطرة اكتشفت بعد الموسم الماضي وجود غضب جماهيري وأن الموسم الماضي كان الأقل فنيًا، فكان لابد من مبادرة سريعة للعودة للصواب، فعندما ترى الأغلبية أن المستوى انخفض فكان لابد أن تقوم نفس الشركة المنتجة بتصحيح الأوضاع".

يأتي هذا الحديث في وقت استطاع فيه المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، أن يكون على رأس المسلسلات التي دخلت قلوب الجمهور المصري وحازت على إعجابه في دراما رمضان الماضي، فالمسلسل تم تصويره في مصر ويتناول الحديث عن دفعة من الطلاب الكويتيين تخرجوا من جامعة القاهرة، وهو بطولة جماعية بمشاركة بشار الشطي وفاطمة الصفي، وغيرهم، وبسبب نجاح المسلسل أعلنت مؤلفته هبة مشاري، عن التحضير لجزء ثانٍ من المسلسل.

على نفس المنوال، استحوذ مسلسل "خمسة ونص"، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نجيم، والنجم السوري قُصي خولي، على إشادة شريحة كبيرة من المصريين ليس الجمهور فقط ولكن النقاد أيضًا، وكذلك الأمر مع مسلسل "الهيبة"، الذي قامت ببطولته النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، والنجم السوري تيم حسن.

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