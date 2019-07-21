آخرهم أحلام.. فنانون أزعجهم نبأ الانفصال عن نصفهم الثاني

شيء مزعج أن ترى وتقرأ نبأ انفصالك عن شريك حياتك وأنت لا تعرف السبب أو من وراء ذلك؟.. شائعات كثيرة من هذا النوع لاحقت عددًا كبيرًا من فناني الوطن العربي في الآونة الأخيرة.

أحلام، أنغام، أحمد الفيشاوي وحسن الرداد.. سلسلة طويلة من النجوم الذين عانوا من هذه الشائعات فاضطروا للرد كل حسب طريقته.

وفي هذه السطور يستطلع "البوابة" تلك الحالات:

أحلام والهاجري

أشعل نبأ انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها القطري مبارك الهاجري جدل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل وسم #انفصال_احلام_عن_زوجها لتريند على "تويتر" خلال الأيام الماضية.

ومع كثرة هذه الأنباء اضطرت الفنانة أحلام وزوجها مبارك الهاجري، للظهور في بث حيّ عبر الفيديو لكي يؤكدا أنهما معًا، وأن كل ما قيل عن طلاقهما مجرد شائعة، ولم يخلو المقطع من بعض الرومانسيات.

أنغام وإحمد إبراهيم

الشائعة ذاتها طالت الفنانة المصرية أنغام وزوجها أحمد إبراهيم حيث انتشرت أخبار في الأسابيع الماضية تفيد بوجود مشاكل بينهما.

وعزا البعض ذلك إلى حذف أنغام منشورات حب كانت قد كتبتها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقدمة لزوجها الموزع الموسيقى.

وكوسيلة لنفي هذه الشائعات عاد إبراهيم للظهور مع زوجته أنغام مرة أخرى بعد فترة اختفاء، وتواجد معها في الأراضي السعودية، حيث أحيت أنغام حفلا غنائيا هناك مع فنان العرب محمد عبده.

إضافة إلى ذلك نشرت أنغام صورة رومانسية مع زوجها لتقطع الشك بالقين.



الفيشاوي وندى

وعلى هذا الغرار انتشرت مؤخرًا العديد من التقارير الصحفية والإخبارية تؤكد انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل بعد عام من الارتباط.

واستند متداولو هذه الشائعة إلى عدم وجود زوجته في قائمة متابعيه على إنستغرام خلال الساعات الماضية، ما جعلهم يتكهنون بأن الفيشاوي قام بحذفها تمهيداً لإعلان الانفصال. لكن لاحقا رد الفشاوي وزوجته على هذه الشائعات بظهورهما معا.

حسن الرداد وإيمي

وفي السياق ذاته خرجت أنباء تزعم انفصال الفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، لكن تبين أنها شائعة في النهاية.

كما نفت ذلك الفنانة إيمي في مقابلة صحفية، وقالت إنهما انفصلا فنيًا فقط، لأن كلاً منهما تلقى عرضًا جيدًا وقررا المشاركة به بمفردهما من أجل التغيير.

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