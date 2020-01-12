آخرهم عايدة عبد العزيز.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر أحدهم ظل يعمل للإنفاق على أسرته

دائمًا ما يقسو الزمان على الكثيرين بالمرض الذي يجبرهم على الدخول في دائرة صغيرة مغلفة بالاستسلام تارة وبالمقاومة تارة أخرى ونجوم الفن ليسوا ببعيدين عن مثل هذه الدوائر إلا أن دائرة مرض "الزهايمر" تبتعد بالكثير منهم عن عالم الأضواء والشهرة ويبقى فقط الفن الذي قدموه في أذهان الجمهور.

وواجه بعض الفنانين مرض الزهايمر بعد أن أضاقهم قسوته في أواخر العمر وهذا المرض رغم عدم تألم صاحبه إلا أنه مرض قاس يمحو ذاكرة الفنان بحلوها ومرها فلا علاج مع هذا المرض ينفع ولا مواساة تعيد الأمور لنصابها.

ويظل هذا المرض لعنة تُوجع قلوب المحبين وعشاق أهل الفن على مبدعيهم، وبمناسبة دخول الفنانة المصري عايدة عبدالعزيز في دوامة هذا المرض كما أعلن ابنها ترصد "البوابة" في السطور التالية أبرز مشاهير الفن الذي عانوا مع هذا المرض.

عايدة عبد العزيز

أصيبت الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام وتحديدًا منذ وفاة زوجها حسبما قال ابنها شريف عبد الحليم، مؤكدًا أن حالتها الصحية غير مستقرة فأحيانًا تدخل في حالة من عدم الوعي وتنسى أن والده توفى.

وأشار إلى أنها خضعت لجراحة صعبة بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض بعد سقوطها أرضًا قبل عامين ما جعلها تلتزم المنزل ولا تخرج كثيرًا، منوهًا أنه تواصل مع النقابة لإعلامهم بحالتها الصحية.

عمر الشريف

صدم "طارق" الابن الوحيد للفنان المصري العالمي عمر الشريف الجمهور على مستوى العالم عام 2015 عقب إعلانه إصابة النجم الكبير بمرض "الزهايمر" وذلك قبل شهور قليلة من رحيله.

واهتمت الصحف العالمية بهذا الخبر الحزين حيث قال "طارق" إنه يلاحظ معاناة والده من شيء منذ عام 2011 اتضح عندما قام عمر الشريف بتعنيف إحدى السيدات التي حاولت التقاط صورة معه في أحد المهرجانات، فضلًا عن تكرار سؤاله عن سيدة الشاشة فاتن حمامة بعد وفاتها كما أنه لم يكن يتذكر أنه ممثل مشهور ونسي الكثير من أفلامه.

فنانون تتكتم أسرهم على المرض

تكتمت أسرة الفنان محمود ياسين على إصابته بمرض الزهايمر بعدما تردد أنه يعاني من نسيان أدق التفاصيل وحاليًا يجلس الفنان المصري في منزله ومكتبه معظم الوقت وابتعد عن الأضواء تمامًا، ومثله الفنان القدير صلاح السعدني الذي ابتعد نهائيًا منذ سنوات طويلة بعد إصابته بالمرض في ظل تكتم أسرته أيضًا.

أما الفنان أحمد عدوية بعد إصابته بالزهايمر تعاملت الأسرة مع الأمر بشكل غريب وحتى الآن لا زال يظهر في بعض الحفلات والمناسبات وعدم إقصائه عن الساحة الفنية لأنه يمثل مصدر الدخل الرئيسي لهم.

سعيد صالح

أعلنت "هند" ابنة الفنان الراحل سعيد صالح عن إصابة والدها بمرض الزهايمر قبل وفاته بثلاث سنوات مؤكدًة أن مشهده في فيلم "الزهايمر" مع الفنان عادل إمام ظهر فيه وهو مصابًا بالمرض حيث كان يجسد حياته بالفعل في هذا التوقيت.

ماجدة الصباحي

فؤجى الجمهور عام 2016 بإعلان الفنانة المصرية غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي بإقامة دعوى "حجر" عليها معلنًة إصابتها بعدد من الأمراض على رأسها الزهايمر.

وتعد الفنانة ماجدة الصباحي إحدى نجمات زمن الفن الجميل وأصبحت "أيقونة" لجيل الشباب بسبب رِقتها ونغمات صوتها المميزة عن بنات جيلها.

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