دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

على الرغم من مرور وقت على وفاته ورحيله عن عالمنا، إلّا أن بعض الشائعات لا زالت تلاحق الفنان الرّاحل فاروق الفيشاوي، ومن بين تلك الشائعات زواجه سرًا من الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، وهو ما تحدثت عنه الأخيرة في أحدث لقاءاتها بعدما شعرت بأن الأمر أصبح متداولًا ووجب أن يعرف الجميع الحقيقة.

وفي التفاصيل، كشفت دنيا عبد العزيز حقيقة زواجها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأكدت أنه كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية، خاصة في الوقت التي كانت تمر فيه بظروف نفسية صعبة، حيث وقف الفنان الراحل إلى جانبها وساندها، وعن موضوع الزواج، علقت دنيا قائلة: " شائعات سخيفة، الزواج شيء لا بد أن يعرفه الناس، فضلًا عن أنني رومانسية والزواج يعني الإشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح".

وتابعت دنيا عبد العزيز كلامها وذكرت كمية الفراغ الذي شعرت فيه بعد وفاة الفيشاوي، موضحة أنها فقدت الأمان بعده، فهو علمها ووقف إلى جانبها كثيرًا خلال مسيرتها.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد توفي في الـ25 من يوليو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ67 عامًا، وكان آخر ظهور له في عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف والذي توفي هو أيضًا في نفس الشهر ولكن في بدايته.

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