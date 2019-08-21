بعد غياب طويل..مقابلة حصرية لموقع البوابة مع النجمة دارين حدشيتي وهذا أهم ما جاء فيها

الساحه الفنيه ما زالت تتذكر اعمالك الفنيه القديمه، حتى اخر اصدارتك (بعدو الي) ابهر الجمهور، هل هنالك اعمال او مشاريع جديده ؟

"آخر إصداراتي كانت أغنية بعدو الي وقوم من وجي وهدول الاغنيات من البومي لجديد بس تسربوا عالسوشال ميديا وصراحة اتفاجأت انه كيف تسربوا والحلو انه انتشروا عالسوشال ميديا والناس حبتن واتفاعلوا معن، في مشاريع كتير حابة قدمها بس ناطرة الوقت المناسب".

ما نوع الأعمال التي تنوين تقديمها؟ هل هنالك ألوان غنائية جديدة ؟

"كل أعمالي اللي قدمتها حمد لله نجحت وانتشرت بشكل كتير كبير لكل الناس من الأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة وأنا كفنانة دايمًا بسعى لقدم شي جديد عالساحة و مميز وبيشبهني. وأنا دايمًا بكل ألبوماتي بقدم كل الألوان الغنائية إن كان رومانسي أو شعبي أو فلوكلوري وأنا كفنانة هيدا ملعبي بنجح فيه.. المفروض كل فنان عنده صوت لازم يأدي كل الألوان الغنائية وطبعا بإحساسه، وبدي ركز على شي أنا قدمت مشروع لكل بلد أغنية متل الكويت، قطر، فلسطين، تونس، لبنان، العراق، الأردن، مصر، وإن شاالله رح كمل بهيدا المشروع".

هل تعاقدتي مع مدير أعمال جديد بعد وفاة مديرك السابق(جورج)؟

"من وقت ما توفى الله يرحمه مدير اعمالي استاذ جورج انستسيادس وان شاالله تكون روحه بالسما يارب، وللصراحة اجتمعوا معي اشخاص عندن خبرة فنية وكزا منتج بس انا لليوم بعد ما لقيت الشي يللي بيناسبني وبناسب فني الراقي لانه للاسف صاروا اليوم بيختاروا الفن الهابط - وفهمك كفاية - على امل ان شاالله انه لاقي الشخص المناسب يللي رح كمل معه مسيرتي الفنية اذا الله راد".

نعلم انك تعرضتي سابقا للمحاربه من شركات انتاج لمصلحة فناناتهم ، هل ما زالت دارين تحارب لليوم من قبلهم؟

"انا كفنانة من اول ما ظهرت بسنة 2005 بألبوم قدام الكل تحاربت بشكل كتير كبير وكان يندفع مصاري كرمال يوقفولي اسمي ونجاحي عن الساحة الفنية.. طبعا انا اليوم من بعد ما اتوفى مدير اعمالي استاذ جورج كتير في اشخاص انبسطوا انه انا بعيده عن الساحة الفنية بس ما حداً بحل محل حداً وبالنهاية ما بصح الا الصحيح والدليل انه بعدني لليوم عم بلمس هيدا الشي من محبة الناس الي من الفانز والجمهور بكل البلدان وعم يطالبوا اني ارجع".

نود التطرق الى حياتك العاطفيه ، هل تعيش دارين قصة حب؟

" مين ما بيحب وحلو الحب".

اعمال فنية لفتت انتباهك مؤخرا؟

"في اغاني عم حبها وفي اغاني للاسف ما بعرف كيف عم يختاروها وعم بيكون عليها الانتاج كبير والاغاني ما بتستاهل".

فنان/ه تتمنين تقديم ديو غنائي معه؟

"في كذا فنان وفنانة بحس انه نلبق لبعض كديو والاهم انه يكون ديو ناجح ويوصل لكل الوطن العربي".

بلد عربي تتمني تقديم حفله غنائيه فيه؟

"صراحة ما فيني اختار بلد واحد انا كدارين بحب غني بكل البلدان لان بكل بلد عندي جمهور فيه وبحب فني واغانيي".

كلمة للفانز الذي ينتظرك ....

"قد ما قول وقد ما احكي مافيي عبرلن قديش انا بحبن وبدي اتشكر كل الفانز من كل قلبي على محبتهن لكبيرة الي وبعدن لليوم بيتواصلوا معي ليتطمنوا عليي ويعرفوا كل اخباري عبر السوشال ميديا على امل وان شاالله انه لاقي الشي اللي بناسبني تكون موجودة كرمال محبتن على الساحة الفنية".

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