آخرهن جيهان منصور.. نجمات انفصلن في 2019 إحداهن باركت لزوجها بعد زواجه من أخرى (صور)

صنّف عدد من نجمات الفن عام 2019 بالعصيب والأسوأ في حياتهن، حيث غيّر مجرى الكثير من الفنانات، بعد انفصالهن عن أزواجهن حتى أن بعضهن أعلنّ الأمر بصراحة لجمهورهن وأخريات تكتمن عليه لفترة تخطت الأشهر وكان هناك فريق ثالث كشفن أمر الانفصال رغم أنه تم في عام آخر.

وترصد "البوابة" في السطور التالية أبرز النجمات اللاتي انفصلن عن أزواجهن في العام 2019 والتي اتسم بعضها بالهدوء وأخرى وصلت لساحات المحاكم، وكان آخرهن الإعلامية المصرية جيهان منصور التي كشفت عن انفصالها قبل أيام.

جيهان منصور

كشفت جيهان منصور، عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري مجدى جميل، بشكل رسمي في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور خمسة أشهر فقط من الزواج الذي وقع في 14 أبريل الماضي.

وقالت "جيهان" في منشور مطول عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك"، كان من بينه: "لأن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في أقصى درجات اليأس من موضوع العمل، لم آخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيدًا ولم أنتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة".

واستطردت قائلًة: "كما لم أسأل جيدًا عن الماضي الشخصي للطرف الآخر، فقط استمعت إليه وصدقته ولم أسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطًا جدًا للأسف... فأعلن هنا أنه تم الطلاق في شهر سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر، والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص".

نادين نسيب نجيم

صدَمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورَها بخبر انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر رغم قصة الحب التي جمعتهما منذ 7 سنوات، وأعلنت هذا يوم 14 سبتمبر الماضي فكتبت على "تويتر": "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

وتابعت نادين نسيب نجيم: "ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

هنا شيحة

تسرّب خبر طلاق الفنانة المصرية هنا شيحة من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 أشهر فقط من الزواج، وخرجت عن صمتها بعدما بدأ يتسرب الخبر بعد وقوعه بثلاثة أشهر لتؤكد الأمر في مداخلة لها مشيرة إلى أن السبب يعود لاختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.

بسمة وعمرو حمزاوي

بعد حالة من التكتم على الأمر تم الكشف عن طلاق الفنانة بسمة وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في الـ 31 من مارس بعد تداول خبر الانفصال منذ شهور عدة حيث أنهيا الإجراءات داخل السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير من العام الجاري.

مروة ناجي

أعلنت المطربة مروة ناجي انفصالها عن زوجها الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق وذلك بعد حوالي 10 سنوات من الزواج، وكتبت عبر حسابها على "تويتر" يوم 20 مارس قائلًة: "سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، ولكن كما في الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضًا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمي، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك الحمد لله على كل شئ".

حلا شيحة

أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة في تصريحات لها في الأول من مايو أن ما يتم تداوله حول خبر انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا من الزواج صحيح، وقالت إن الطلاق تم بشكل رسمي قبل 5 أشهر، مؤكدةً أنها تجمعها به علاقة ودٍّ واحترامٍ، خاصة أنه والد أبنائها.

ونقل مصدر مقرب من الفنانة حلا شيحة أن الطلاق تم بسبب عدم التفاهم بينهما بعد خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وإن حلا هي من اتخذت القرار.

رنا الأبيض

من أكثر حالات الانفصال غرابة هي التي مرت بها الفنانة السورية رنا الأبيض التي فوجئت بخطوبة زوجها من امرأة أخرى، وكشفت رنا الأبيض في الـ 7 من سبتمبر عن توجُّهها لرفع دعوى تفريق ضد زوجها وائل دبّاس، وذلك بعد زواج استمر قرابة 13 عامًا.

وأضافت رنا الأبيض في تصريحات صحفية، أن تقدُّمها بهذه الدعوى يأتي بعد ارتباط زوجها بشكل سري، رغم زواجهما كل هذه الأعوام دون أن يتكلّل بإنجاب أطفال، لأسباب صحية تتعلّق بزوجها.

وأثارت الفنانة السورية الجدل بعد نشرها صورةً من أحد المواقع الفنية كشفت فيها عن مباركتها لزوجها وائل دباس، الذي أقدم على خطوبة فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى شيرين عقاد.

أمارات رزق وجنيدي

أُسدل الستار على زواج الفنانة أمارات رزق والفنان حسام جنيد، وذلك مع إعلانها خبر طلاقهما وتأكيدها أن بينهما عشرة ولا ترغب في أن تطرح عليها أية أسئلة تخص أسباب الانفصال وبعد شهر واحد عدلا عن قرار الانفصال.

سناء عكرود

أعلنت الفنانة المغربية سناء عكرود عن طلاقها من زوجها الفنان محمد مروازي بعد 10 سنوات زواج فنشرت في سبتمبر التفاصيل على صفحتها بموقع "إنستغرام"، وكان من بين ما كتبته: "منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة وشراكة إنسانية وعملية حقيقية أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة".

شيري عادل

أثارت علاقة الفنانة المصرية شيري عادل بزوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود جدلًا واسعًا ووسط تداول أنباء الانفصال إلى أن أكدت يوم 23 أغسطس الماضي صحة ما تمّ تداوله من أنباء حول الانفصال، حيث نشرت عبر "الاستوري" في حسابها عبر "إنستغرام"، قائلًة: "انفصال معز مسعود وشيري عادل"، مستعينًة بالعنوان الرّئيسيّ لأحد الأخبار التي تداولتها أحد المواقع المحلية.

وتحدثت الفنانة المصرية شيري عادل بشأن انفصالها معلنة للمرة الأولى لجمهورها أن الانفصال تم بالفعل بعد جدل كبير لأنهما ظهرا سويًا في مهرجان الجونة بعد إعلان طلاقها.

أحمد سعد وسمية الخشاب

أعلن الفنان المصري أحمد سعد، الانفصال عن زوجته الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعد زواج استمر بينهما لمدة عام ونصف العام، وأكد أنه قرر التفرغ لأولاده والعمل على تربيتهم، والفيض عليهم بمزيد من الحب والعطاء -حسب وصفه-.

وشارك أحمد سعد، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بصورة جمعته بأولاده، وعلقّ: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب".

ساندي وحازم كتانة

فاجأت الفنانة المصرية ساندي جمهورها بإعلان طلاقها من زوجها حازم كتانة من خلال إطلالتها في برنامج "قطعوا الرجالة"، إلا أن علاقتهما طيبة حتى الآن.

زارا البلوشي

أعلنت الفنانة الباكستانيّة زارا البلوشي انفصالها عن المخرج السّعوديّ سمير عارف، من خلال ردّها على تعليق إحدى متابعاتها عبر موقع "تويتر" والذي يقول فيه: "هذي باكستانية من مواليد عمان مقيمة بالسّعوديّة ومتزوجة من المخرج السعودي سمير عارف بكرة تجي تطالب بالجنسية السعودية".

فردت البلوشي عليه قائلة: "لا ما راح أطالب بالجنسية، ارتاحوا الجنسية السعودية في أمان أنا انفصلت من ولدكم السعودي الله يوفقه بسعودية تصونه وتصون بلدكم، أنا باكستانية مبسوطة سعيدة الحمد الله وشكرًا".

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