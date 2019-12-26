ثورة لبنان: لا لكاظم الساهر ونعم لرضوى الشربيني ومصطفى الآغا "مش ناسينك"

تحفل ثورة لبنان بكثير من الشعارات والرسومات على الجدران، بالإضافة إلى استخدام عبارات فكاهية للتعبير عن الرأي بطريقة ساخرة.

وكان للفنانين حصة من الشعارات، ومن أبرزها شعار "لا لكاظم الساهر" الذي كُتب على أحد الجدران في وسط بيروت، وأثار كثير من الاستغراب كون الساهر من أكثر النجوم العرب شعبية في لبنان، وتوقع البعض أن من كتب الشعار يريد إغاظة حبيبته لأنها تحب الساهر.

الفنان عاصي الحلاني هو الآخر طاله شعار على أحد الجدران في رياض الصلح حيث كتب أحدهم :" يسقط عاصي الحلاني".

وإذا كان لا لكاظم الساهر، فقد حظيت المذيعة المصرية رضوى الشربيني ب"نعم "، وذلك بناء على جملتها الشهيرة " بلوك"، حيث رفع أحد المتظاهرين يافطة كتب عليها "نعم لرضوى الشربيني".

الإعلامي السوري مصطفى الآغا هو الآخر لم ينساه المتظاهرين من شعاراتهم، حيث رفع أحد المتظاهرين يافطة عليها صورة مصطفى الآغا وكتب: "انت كمان مش ناسيينك"، في إشارة إلى مسابقة "الحلم" والمليون دولار التي يعد المشاهدين بها.

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