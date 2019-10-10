أبرزهم هيفاء وهبي وأحمد فهمي.. هل أصبحت الألفاظ الخارجة شعار النجوم لرد الإساءة لهم؟ (صور وفيديو)

يفضل بعض النجوم متابعة تعليقات متابعيهم عبر صفاحتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة آرائهم بصراحة ووضوح، إلا أن بعض تلك التعليقات قد تحمل إساءة لهذا النجم، الأمر الذي يجعله يرد الإساءة بالإساءة المماثلة لها أو قد يزيد عنها، والتي قد تصل إلى الألفاظ الخارجة بين نجم مشهور ومتابع.

ويرصد لكم "البوابة" أبرز هؤلاء النجوم الذين يردون إساءات جمهورهم بألفاظ خارجة.

أحمد فهمي



ظل الفنان المصري أحمد فهمي فترة طويلة قبل زواجه من الفنانة هنا الزاهد، يدخل في حرب شتائم مع بعض متابعيها، بسبب التطاول على خطيبته "الزاهد" في معاكسة صورها، أو التمادي في التغزل بها، ما يدفعه إلى إطلاق وابل من الألفاظ الخارجة، والتي لا يعتذر عنها فيما بعد.

هيفاء وهبي:



ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستغرام"، مستخدمة لفظ خارج، بعدما هاجمها المتابع بتعليق، سبها فيه بلفظ خارج أيضًا، قبل أن ترده له هيفاء.

زينة:



سخرت الفنانة زينة من الإعلامية ريهام سعيد، كما سخرت منها هي الأخرى، وتبادلتا بعد ذلك الإهانة سويًا بعد أزمة ريهام مع مرضى السمنة، فبدأت زينة هجومها قائلة: "بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال رخيصة.. أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا.. منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر"، لترد "ريهام" عليها قائلة: "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد.. ومخدرات وقرف كتير ولسة ليكي عين تتكلمي".

ياسمين صبري:



نشرت ياسمين صبري قبل أشهر قليلة، عدة صور على "إنستغرام"، وهي تمارس الرياضة داخل "الجيم" وهي تقف على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى، فتلقت تعليقا من أحد الأشخاص قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلة: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون"، والتي أغضبت شريحة كبيرة من مرضى "متلازمة داون" وجعلها محل هجوم يومي من قبل الجميع.

محمد رمضان:



نشر الفنان محمد رمضان، منذ فترة صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، ظهر فيها نصف عاري، خلال قضائه الإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية، وعلق أحد متابعي محمد رمضان على صورته قائلًا: "أكتر ممثل بكرهه"، ليرد "رمضان" عليه بتعليق خادش للحياء، ولوّح له بإيحاء خارج.

سلوى خطاب



ظهرت الفنانة سلوى خطاب منذ عدة أشهر في برنامج "رامز في الشلال"، وقامت بسب القائمين على البرنامج بسبب المقلب الذي تعرضت له.

ومن ناحيته، قال الناقد الفني المصري، محمد الزلباني، إن بعض النجوم لا يدركون أنهم قدوة لشريحة كبيرة من الشباب والمتابعين لهم، فتسيطر عاداتهم على عقولهم، فيردون الشتائم بمثلها، مضيفًا أن بعضهم لا يحتمل ويخرج عن شعوره سريعًا وينسى أنه شخصية عامة وتصرفاته وسلوكه مراقب، مما يوقعه في نيران الهجوم والانتقادات.

وأضاف الزلباني، في تصريحات لـ"البوابة"، أنه لابد أن يدرك هؤلاء النجوم أنهم شخصيات عامة، وأفعالهم محل اهتمام الجميع، وأن رد الإساءة بالإساءة قد تؤثر على مستقبله الفني فيما بعد، كما يجب أن يتدربوا على قوة التحمل والتجاهل أيضًا، من أجل حياة خالية من المشاحنات والسخافات والتطاول.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: