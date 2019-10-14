تركي آل شيخ يتغزل بجمال أنابيلا هلال.. أبرز لقطات حفل منتدى صناعة الترفيه في السعودية (صور وفيديو)

أحدث حفل منتدى صناعة الترفيه بالسعودية، ضجة كبيرة بسبب تمكنه من جمع أعظم النجوم على مستوى العالم، إلا أن ما لفت انتباه الأغلبية بعض المواقف التي أثارت جدلاً أو إعجاب، وتم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يبرز لكم "البوابة" أبرز اللقطات التي جذبت انتباه الجماهير ونشطاء السوشيال ميديا من الحفل.

فستان دينا الشربيني



أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت فيديو تكريم الفنان عمرو دياب وبصحبته "الشربيني" في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني التي ارتدت فستانا أسود قصيرًا، ما أغضب بعضًا من الجمهور السعودي من رواد التواصل الاجتماعي.

لقاء ناصر القصبي بعبدالله السدحان



جمعت كاميرا الجوال الخاصة بالفنان عبدالله السدحان غزلاً فنيًا بينه وبين رفيق دربه ناصر القصبي الذي أصبح مؤخرًا غريمًا غير تقليدي ضده في المحاكم.

وحيّا السدحان، القصبي ورد الأخير بالمثل وهي المصادفه التي لم تكن في الحسبان، وجاء ذلك أثناء تواجدهما في ندوة صناعة الترفيه بالرياض الذي تم من خلاله تكريم أسماء عالمية.

تركي آل الشيخ يتغزل بملكة جمال لبنان



تداول نشطاء فيديو لطيف يسجل حوارا بين تركي آل الشيخ وملكة جمال لبنان أنابيلا هلال.

الحوار القصير الذي دار جاء على هامش منتدى صناعة الترفيه خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث أصرت النجمة اللبنانية على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ والذي رد إليها الشكر مداعبا إياها : لوانتي مش حلوة ما كنت أجريت معك اللقاء.

ماذا طلب جاكي شان من تركي آل الشيخ؟

طالب النجم العالمي جاكي شان، الهيئة العامة للترفيه والتي يرأسها المستشار السعودي تُركي آل الشيخ، بتصوير فيلم "أكشن" جديد في المملكة العربية السعودية.

ونشر الإعلامي مصطفى الأغا، مقطع فيديو لجاكي شان عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، وثّق من خلاله لحظة ما طلبه النجم العالمي، موضحًا أنه قد يأتي إلى السعودية في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبير شهدته المملكة.

النجم العالمي #جاكي_شان يعلن أنه يريد تصوير فيلم آكشن في #السعودية وقد يأتيها المرة القادمة مع فريق التصوير #موسم_الرياض2019 @Turki_alalshikh pic.twitter.com/TOchO3ql5Q — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 13, 2019

محمد رمضان يقود الطائرة



ذهب الفنان المصري محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

وكتب رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح"، وتفاعل جمهوره مع الفيديو وانهالت التعليقات، منتقدين شركة مصر للطيران على سماحها بحدوث هذا الأمر، والتي تنصلت من الواقعة تماماً.

ومنتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

وكرّم الحفل الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.



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