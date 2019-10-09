شيرين عبدالوهاب تطوي سنة جديدة ناجحة في حياتها.. رغم الخيبات!

احتفل فانز الفنانة المصرية "شيرين عبد الوهاب" بعيد ميلادها الـ 39 الذي صادف يوم أمس الثلاثاء الـ 8 من شهر أكتوبر بنشر صور وأغاني لفنانتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ربما لم تكن هذه أفضل سنوات شيرين بعد المشاكل والإشاعات التي رافقتها، بدايتها كان بعد تصريحها في إحدى الحفلات بطريقة مازحه "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، ليتحرك بلاغ رسمي ضدها بتهمة التطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة وتحتل الجلسات القضائية جزء كبير من حياة الفنانة المصرية بسبب عفويتها.

أما في ما يخص الشائعات، فقد تصدر خبر حملها وإجهاضها مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن أنها لم تكن حامل ليحدث إجهاض بعبارة "إني لست بحامل" في إحدى حفلاتها في السعوية بمناسبة اليوم الوطني.

كل الإشاعات والمشاكل لم تردع الفنانة من تحقيق نجاحات هائلة، بدايتها كان بإصدار ألبوم "نساي" الذي تصدر قائمة أفضل المبيعات، وفيديو كليب "حبه جنه" بمشاركة زوجها الفنان المصري "حسام حبيب" الذي حقق أكثر من 35 مليون مشاهدة على قناتها الشخصية في يوتيوب.

شيرين للمرة الأولى غنت اللون اللبناني في تتر مسلسل "خمسة ونص" لتنال إعجاب نقاد الفن وإعجاب المشاهير بأغنية "يا بتفكر يا بتحس" وتحقق رواجاً هائلاً.

أيضا جمع الفنانة ديو غنائي لموسم رمضان مع شمس الأغنية اللبنانية "نجوى كرم".

"الحب خدعه" كان أخر أعمال شيرين الفنية باللون الخليجي وللمرة الأولى بمسيرتها الفنية إلى جانب إصدارتها الفنية، أحيت عبدالوهاب سلسلة حفلات ناجحة بين دبي، الرياض، الكويت، البحرين، ومصر.

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