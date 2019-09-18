آخر التطورات في قضية نفقة التوأم بين أحمد عز وزينة..إليكم التفاصيل

لا زالت قضية النفقة الخاصة بتوأم الفنانة زينة من طليقها الفنان أحمد عز قائمة حتى هذا اليوم، وفي كل مرة تتخذ المحكمة قرارها لصالح زينة، ومؤخرًا قضت محكمة استئناف القاهرة في التجمع الخامس بزيادة مبلغ النفقة للتوأم عز الدين وزين الدين.

وفي التفاصيل، قام محامي الفنانة زينة بطلب زيادة مبلغ النفقة للتوأم، وأوضح سبب ذلك إلى أن الفنان أحمد عز جنى أرباح كبيرة من أفلامه الأخيرة التي عرضت في السينما مثل "ولاد رزق2"، بالإضافة إلى أرباحه الأخرى من الإعلانات، وبالتالي المبلغ الذي يدفعه لا يتناسب مع ما يتقاضاه.

على صعيد آخر، اشتعل الخلاف بين أحمد عز وشقيقة زينة وتبادلا الشتائم والضرب خلال تواجدهما في أحد الفنادق في الساحل الشمالي، ووصل الأمر إلى تحرير المحاضر الرسمية في حق بعضهما واتهم كل منهما الآخر بتهمة التعدي والضرب.

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