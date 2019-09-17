تزامنًا مع افتتاح MBC5 المغربية..دنيا بطمة تعلن عن مشاركتها في أول مسلسل لها

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن أحدث مفاجآتها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوطن العربي، وأعلنت عن تقديمها بطولة أول مسلسل لها في مسيرتها، والذي سيتم عرضه عبر قناة إم بي سي 5 الخاصة بالمغرب العربي والتي ستنطلق يوم السبت 21 سبتمبر.

وفي التفاصيل، كشفت دنيا بطمة عن مشاركتها للمرة الأولى في عمل تمثيلي ومن بطولتها أيضًا، وهو مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "قلبي نساك"، وتركت تعليقًا على إنستغرام قالت فيه: "قريبًا مسلسل من بطولتي أنا والفنان أسامة بسطاوي ومنى فيتو وكليلة بونعيلات بعنوان "قلبي نساك" وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc5 المغرب".

الجدير ذكره أن دنيا بطمة تخرجت من برنامج المواهب "عرب آيدول"، واكتسبت شهرة واسعة في الوطن العربي بعد زواجها من المنتج البحريني محمد الترك والد حلا الترك، والذي حرص على إنتاج العديد من الأعمال الغنائية لها، بالإضافة إلى إثارتها الجدل في بعض المناسبات مع ابنة زوجها من خلال تصريحاتها وتعليقاتها على مواقع التواصل.

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