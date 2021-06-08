آلاف الدولارات..الفنان داود حسين يتعرض للسرقة وهوية السارق كانت المفاجأة!

أوقات صعبة وثقيلة على القلب مرت على الفنان الكويتي داود حسين، والذي تعرّض يوم أمس للسرقة، حيث أنه بحسب البلاغ الذي تقدم فيه إلى الجهات الأمنية اتضح أنه فقد مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار بما يساوي 27 ألف دولار أمريكي.

و كانت المفاجأة التي صدمت الجميع هي هوية السارق، حيث أنه بحسب مصدر أمني صرح لصحيفة الأنباء الكويتية، فإن الفنان داود حسين سجل قضية في مخفر ميدان حولي اتهم فيها وافدًا سريلانكيًا بسرقة هذا المبلغ منه".

وتابع المصدر الأمني أن الجهات المعنية باشرت بالتحقيقات وتابعت مع الفنان داود حسين بشأن القضية، وحتى الآن لم تثبت التحريات ان الوافد السريلانكي هو الفاعل.

داود حسين يتابع الحالة الصحية للفنانة مرام البلوشي

وعلى الرغم من مصيبته، إلّا أن الفنان داود حسين لم ينسى أن يدعم مواطنته الفنانة مرام البلوشي في محنتها الصحية، حيث أنها دخلت العناية المركزة خلال الساعات الماضية على إثر وعكة صحية في القلب بحسب ما تم تداوله، وكتب الفنان لها عبر إنستغرام قائلًا: "أختي الغالية مرام ألف ألف ألف سلامة..أجر وعافية..ما تشوفين شر، دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

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