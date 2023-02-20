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آمال ماهر تتألق بالألسود في عيد ميلادها.. وتخضع لجلسة تصوير جديدة

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 20 شباط / فبراير 2023 - 06:44
آمال ماهر
آمال ماهر

احتفلت الفنانة المصرية آمال ماهر بعيد ميلادها في أحد المطاعم رفقة أصدقائها المقربين، وبدا عليها السعادة والبهجة.

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آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها

وتوجهَّت آمال ماهر عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة متابعيها أجواء الاحتفال المبهج، حيث تألقت مرتديةً قميص أسود نسَّقته مع شورت من قماش الجلد ذو خصر عالٍ، بينما اسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، بينما لم تتضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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آمال ماهر في جلسة تصوير لعيد ميلادها

وفي وقت لاحق، شاركت آمال متابعيها جلسة تصوير جديدة خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها، اختارت فيها إطلالة سوداء أنيقة، مؤلفة من فستان أسود ضيق زيَّنته بحزام جلد أسود، وانتعلت حذاء ذو ياقة عالية من الجلد.

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وأكملت ماهر إطلالتها بمكياج ناعم من درجات الوردي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها، في حين تزيَّنت بإكسسوارات ناعمة.

وأرفقت الفنانة الصور بتعليق، كتبت فيه: "أوَّد أن أشكر الجميع على تمنايتهم لي بعيد ميلاد سعيد، وأتمنى أن يزهر الحب فيما بيننا، أحبكم جميعًا".
 

آمال ماهر

كلمات دالة:آمال ماهر

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