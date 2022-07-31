ظهور نادر لآمال ماهر برفقة نجلها عمر.. نسخة مصغرة عنها

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة المصرية آمال ماهر برفقة نجلها عمر، في كواليس حفلها الغنائي بالعلمين الجديدة، بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.

آمال ماهر برفقة نجلها عمر

في الصورة التي نشرتها آمال ماهر عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مُشيرةً إلى حساب نجلها، يظهر عمر ممسكًا إياها عاليًا بين يديه، في حين بدا نسختها المصغرة بملامحه وبشرته السمراء، وطوله الممشوق.

وانهالت التعليقات المشيدة بجمالهما معًا، فكتبت إحداهن: "احلى الشي لما الإم وابن يبينو اخوات 😍 كل القصة يلي صارت بس كرمال ترجع ع ساحة"، وأضافت أخرى "الصورة جميلة جدا الله يخليهم لبعض".

والجدير بالإشارة إليه أن آمال أنجبت ابنها عمر من زواجها السابق من الملحن محمد ضياء الدين، الذي لم يستمر زواجهما أكثر من عام تقريبًا، حيث تزوَّجته بعمر الـ18 بعد انفصاله عن شقيقة الفنانة السورية أصالة نصري.

الحضور يشيدون بحفل آمال ماهر

وأشاد الكثيرون بالأداء المذهل لآمال ماهر في الحفل الغنائي الذي حضره آلاف المعجبين ومشاهير مصر من بينهم إلهام شاهين، التي علَّقت: "الله على مصر وجمالها.. الرقي والشياكة في العلمين.. مع منظر البحر الساحر وفنانة من أجمل أصوات مصر.. الطرب الممتع مع آمال ماهر".

من ناحيته، كتب نبيل حلفاوي: "عودة آمال ماهر هي إثراء لساحة الغناء والطرب المصري والعربي. ودعم قوي لمساحة الفن الراقي الجاد المحترم..خالص التهنئة وصادق الأمنيات بالاستمرار والمزيد من العطاء والنجاح إن شاء الله".

وكانت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر فاجأتها بقالب حلوى عليه صورتها وعبارة "أهلا بعودتك"، فحال خروجها من منصة الحفل، تفاجأ بالهدية الرمزية وبدا عليها الخجل من هذه اللفتة اللطيفة وسط تصفيق الجميع.



