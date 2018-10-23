آمال ماهر تطمئن جمهورها عليها بعد اختفائها الأخير!

آمال ماهر

غردت الفنانة المصرية آمال ماهر عبر حسابها الخاص في موقع تويتر مطمئنة جمهورها عن صحتها، ومؤكدة أنها غير مُختفية وأنها بأفضل حال.

وجاءت تغريدة ماهر هذه بعد انتشار عدد من الاخبار عن القبض عليها ومن ثم اختفائها، وأطلق عدد من نشطاء تويتر هاشتاغ آمال ماهر فين، من أجل البحث عنها بسبب إصرار عدد كبير أن ماهر تمر بضيقة وأنا مختفية بسبب علاقتها بتركي آل شيخ.

وتعيش الفنانة المصرية فترة عصيبة بسبب بعض المضايقات في عملها وحياتها الخاصة، بالإضافة لبعض المضايقات التي تطال عائلتها وذلك بسبب تركي آل شيخ بحسب الأنباء المتداولة.

ويتخوف جمهور الفنانة المصرية ان تلاقي نجمتهم مصير الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والتي كانت قد قتلت بعد علاقة حب جمعتها برجل الأعمال الشهير هشام طلعت.

وهو الأمر الذي يدفع جمهور الفنانة لملاحظة والتدقيق على أي غياب طويل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق الحملات من أجل البحث عنها والتضامن معها خوفًا عليها من أي نهاية مأساوية.

والجدير بالذكر أن هناك اخبار كثيرة عن علاقة جمعت آمال ماهر ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في السعودية تركي آل شيخ، إلا أن خلافات بينهما أدت لقيام ال شيخ بمحاربة آمال ماهر.