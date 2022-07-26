آمال ماهر عن حفلها المنتظر: (دي حفلة عودة الروح للجسد)

وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة إلى جمهورها عبرت فيها عن سعادتها بلقائهم بعد غياب في حفلها بالعلمين الجديدة.

ونشرت آمال ماهر صورة إعلان حفلها الذي من المقرر إقامته يوم 29 يوليو/تموز الجاري.

وكتبت: (أنا رجعالكم تاني... وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا).

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هذا ونسفت آمال ماهر كل الشائعات التى خرجت مؤخرًا تتكهن باختطافها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور، وأكدت أنها ستعود للجمهور، وهو أيضًا ما شددت عليه في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية رامي رضوان، على قناة dmc.