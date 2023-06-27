آمبر هيرد تثير الجدل بعد ظهورها الأول عقب قضيتها مع جوني ديب

ظهرت النجمة العالمية "آمبر هيرد" لأول مرة بشكل علني بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد زوجها السابق النجم "جوني ديب" وهي القضية التي شغلت الرأي العام وتصدرت حديث الصحافة ورواد السوشال ميديا، في عرض الأول لفيلمها الجديد .

آمبر هيرد تثير الجدل بظهورها الأول بعد قضيتها الشهيرة ضد طليقها جوني ديب



خلال حضورها لعرض فيلمها الجديد برفقة المخرج كونور ألين والنجم إدوارد نورييغا، لفتت آمبر هيرد الأنظار اليها بأول ظهور لها بعد خسارتها للقضية الشهيرة التي كانت قد رفعتها ضد زوجها السابق واتهمته بتعنيفها جسديًا ونفسيًا.



ولفتت هيرد الأنظار بسبب ظهور علامات التقدم في السن عليها بشكل واضح، وأكّد الكثير من الجمهور بان ملامح النجمة العالمية المثيرة للجدل قد تغيرت كثيرًا.

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للتعليق على التغيير الكبير الذي ظهر على الفنانة، فقال أحدهم: "واو لقد كبرت كثيراً"، وأضاف آخر: "هي تبدو مختلفة قليلاً لأنها كسبت وزناً".

في المقابل تغزل عدد كبير بجمالها مؤكدين أنها ما زالت في قمة الجمال رغم الاختلاف البسيط.

فيلم آمبر هيرد الجديد



حضرت النجمة العالمية العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد In the Fire" وذلك خلال مهرجان تاورمينا في إيطاليا.

والجدير بالذكر أن هيرد كانت قد أعلنت اعتزالها الفن وابتعادها عن الإعلام بعد الخسارة الفادحة التي عاشتها، وانقلاب الرأي العام ضدها والجمهور بسبب الأدلة التي ظهرت خلال المحاكمة وكشفت أن هيرد هي المعنفة وليست الضحية.