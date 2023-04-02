آيتن عامر "انفلونسر" في "الكبير أوي" .. وتقرر الزواج من "جوني"

حلَّت الفنانة المصرية آيتن عامر ضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل "الكبير أوي 7"، جسَّدت فيه شخصية "إنفلونسر" مشهورة تدعى "شروق".

آيتن عامر مشهور سوشال ميديا في "الكبير أوي 7"

في التفاصيل، يقابل "جوني"، الذي يؤدي شخصيته الممثل المصري أحمد مكي، "شروق" المشهورة عبر منصة "تيك توك" في أحد المطاعم، ليكتشف حقيقتها ويعحب بشخصيتها، ما يدفعه للاعتذار منها عبر مقطع فيديو شاركته "شروق" عبر حسابها الخاص، والذي حقق ما يقارب الـ4 ملايين مشاهدة.

يقرر "جوني" زيارة "شروق" في منزلها دون معرفتها مسبقًا، ليصدم أنها تعيش في حي شعبي، ويصابه الذهول حالما تفتح باب المنزل ليراها بشكلها الطبيعي دون مكياج وشعر مستعار، حينها يعلم أن ما تظهره على السوشال ميديا مجرد زيف وكذب.

الكبير أوي ٧ | جوني دخل مدينة الإنتاج العشوائي و هيتجوز "شروق كلنا سوا" عشان الريتش 😎

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وعلى رأى المثل

ما هو كيف الاخضر بيجبلة محتوى وكيف السكر بيجبلة معلقة 😂🤣😂

زغرطى يا أما 🤣😂

_لو سمحت يا أيتن بدى ٢ سمبوسة من ال بتعمليها على الفطار .. وبلاش بزلة 🤣😂🤣@AYTENAMER @Mekkystyle



#أيتن_عامر 😍أستاذة شروق كلنا سوا💗😍 #أحمد_مكى#الكبير_أوي7 pic.twitter.com/wVOAHOWwwO — محمدناجى عطالله️🇦🇹🏹❤️🇪🇬 (@MnAttallah1) April 1, 2023

خطوبة آيتن عامر وجوني في "الكبير أوي 7"

بعد معرفة "جوني" حقيقتها، تطلب "شروق" منه التظاهر على أنهما على علاقة حب، ليعلنا بعد ذلك خطوبتهما؛ من أجل تحقيق نسبة مشاهدات عالية، إلَّا أنها توقعه على كومبيالات بقيمة 5 ملايين جنيه.

يصدم "الكبير أوي" و"مربوحة" من خطوبة "شروق" و"جوني"، خاصة بعد دخولهما الدوار وهما يغنيان بأسلوب الراب، حيث تقول: "أنا جيت نورت البيت.. جوم فز ياض ؤطيلى البيز".

إشادات بدور آيتن عامر في "الكبير أوي 7"

وأشاد الكثيرون بدور آيتن عامر في العمل، فعلَّقت إحداهن: "ايتن عامر شروق كلنا سوا عامله دور جامد جدي 😂 لدرجة تخليك تقول للمخرج ياريت ظهورها مايبقاش حلقة ولا اتنين وبحبح".

وأضافت أخرى: "الكبير أوي7 لسة مكمل في حلقة النهاردة حوار السوشيال ميديا ومعمول حلو اوي ..ايتن عامر متقمصة شخصية الانفلونسر في طريقة الكلام والحركات كأنها انفلونسر من يوم ما اتولدت .. تقمص متقن جدا".

وعلَّقت أخرى: "خاصه في الكوميدي برافو عليكي ..من وقت مكتوب عليا فعلا اتفاجئنا بطاقه الكوميديه اللطيفه اللي جواكي و اللي بتعمليها بدون افوره او استظراف".