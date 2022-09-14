آيتن عامر بإطلالة صيفية في لبنان بعد شائعات عودتها لزوجها

باتت الفنانة المصرية آيتن عامر حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، بعد نشرها لمحات من إجازتها في لبنان.

آيتن عامر تتألق في بيروت

وتوجَّهت آيتن عامر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وشاركت متابعيها عدة صور مُستعرضة إطلالتها خلال تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تألقت بفستان صيفي بسيط باللون البيج، جاء بشيالات سباغيتي رفيعة.

واعتمدت عامر مكياج ملفت وجذاب من درجات الترابي والبني، وسرَّحت شعرها على شكل تموجات، في حين تزيَّنت بحلق ذهبي كبير.

وشاركت الفنانة مقاطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وظهرت تتمايل وترقص برفقتهن بحماس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعادت نشره عبر خاصية الستوري، أطلَّت فيه ترقص على أغنية "من مثلك" للفنان عبد المجيد عبدالله، بعد شائعات عودتها لمتابعة حساب زوجها محمد عز العرب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور عامر، فعلَّقت إحداهن مشيدة بجمالها: "انتي يا قلبي احلي وجميلة وسكر وعسل وقمر14 وحشتيني اوي و دايما تكون من نجاح لنجاح يا رب"، وأضافت أخرى: "جميييييل جمال مالووووش مثال والله".

آيتن عامر تعود لزوجها أحمد عز العرب

ويأتي ظهور آيتن في لبنان بعد انتشار شائعات عودتها إلى طليقها المخرج أحمد عز العرب، بعدما أعادا متابعة حسابات بعضهما البعض على موقع إنستغرام.

وتأتى هذه المتابعة كخطوة أولى بعد عودتها لوالد أولادها، خاصة بعد الفيديوهات التى قامت بنشرها منذ صباح اليوم والتى تشمل العديد من الفيديوهات المضحكة مع أًصدقائها المقربين، مما جعل عدد من رواد صفحتها يؤكدون على صحة أخبار عودتها إلى زوجها وأبو أولادها عز العرب.





طلاق آيتن عامر

وكانت قد تصدرت الفنانة آيتن عامر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بعد خبر انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب رسميًا، بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين.

وحسب ما ذكرت المصادر، فقد جرى الطلاق رسميا لدى محام شهير في المنيل، حيث جرى إنهاء الأمر رسميا لدى المأذون، بسبب انشغال الثنائي بأعمالهما الفنية؛ إذ تستعد آيتن لتصوير مسلسلها الجديد "عنبر 6"، ويتواجد أحمد عز العرب في تركيا لتصوير أحد أفلامه.