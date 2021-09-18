آيتن عامر تكشف عن تلقيها رسائل تهديد من هذه الجهة

كشفت الفنانة آيتن عامر عن تلقيها رسائل تهديد وذلك عبر حسابها بموقع (فيسبوك).

و قالت عامر (هو أنتم مش قادرين تبعتولي رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دي!).

وتابعت قائلة: (طيب يلا بينا بقى البلد دي بلد قانون واللي ماشي صح وليه حق هياخده لو كان عند مين.. لا منصب بينفع ولا فلوس.. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس في 4 مش هتقدروا عليهم وكله هيبان والحق هيظهر هيظهر).

واختتمت حديثها قائلة (اللي معاه ربنا بيمشي على المياه).

يذكر أن آيتن عامر قدمت مؤخرا إحدى حكايات مسلسل (زي القمر) والتي حملت عنوان (أنا قبلت) وشاركها البطولة تيام قمر، عابد عناني، محسن منصور، لبنى ونس وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج معتز حسام.

حدوتة (أنا قبلت) تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، ويشارك في البطولة تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى حول زواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر ونظرة المجتمع لهذه الزيجة.