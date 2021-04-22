أبرار الكويتية تثير الجدل بتقليد شريهان.. والمتابعون يشبهونها بالجوكر

تصدرت الفنانة الكويتية أبرار مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليدها النجمة الاستعراضية المصرية شريهان.

شاركت أبرار الكويتية متابعيها عبر تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو مُعتمدةً فيه إطلالة شريهان في إحدى حلقات برنامجها "فوازير رمضان"، حيث حصد المقطع أكثر من 8 آلاف مشاهدة.

تظهر أبرار بمظهر مختلف للغاية، حيث صبغت شعرها إلى لونين مختلفين هما الأحمر والأزرق، وطبَّقت مكياج جريء فوضعت ظل عيون أزرق وأبرزت حجم شفاهها بقلم حمرة باللون الأحمر الفاقع، في حين ارتدت توب سترابلس أسود.

وانهالت التعليقات بين معجب بالإطلالة وبين منتقد، حيث وصفها أحد المعلقين بالجوكر.

وعلَّق آخر: "حلو الشعررررر لكن الشفايف لا".

وسابقًا، أعربت أبرار عن مدى حبها لشريهان في مقطع فيديو برفقة والدتها نشرته عبر حسابها الخاص على "سناب شات"، حيث أبدت والدتها انزعاجها لاستمرارها في تشغيل الفيديو الدعائي لشريهان مع شركة الاتصالات فودافون.

لتجيب أبرار أن شريهان حب الطفولة وبدأت بإظهار حركات انفعالية، لتصرخ والدتها: "شو الدعوة، انت ياهل عمرك 15".