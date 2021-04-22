نهى نبيل تريد الطلاق وتطلب مساعدة هيا الشعيبي..فكذا جاء رد الأخيرة!

أطلَّت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل ضيفة في البرنامج الحواري "ستارز مع مهيرة" مع الإعلامية الاماراتية مهيرة عبدالعزيز، الذي تقدمه خلال شهر رمضان المبارك عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

تطرَّقت نهى نبيل للحديث عن خلافها مع الإعلامي صالح الراشد حينما سألتها مهيرة إذا ما تقبل الصلح معه على إثر قضية خلافهما، وأوضحت أن هناك خلاف يجمعه بزوجها وعائلتها، وفي جروح عميقة وفوضى لا بد انها تتنظف قبل التسامح او أي شيء.

من جهة أخرى، أكَّدت في حال رغب صالح الراشد فتح صفحة جديدة وجاد في الصلح فأنها على إستعداد على إزالة الحظر عنه أمام الجميع.

وأجرَّت نبيل مقلبًا مع صديقتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بناءً على طلب من مهيرة، حيث اتصلت عليها وطلبت مبلغ 20 ألف دينار مُشيرةً أنها تنوي الانفصال عن زوجها والسفر الى دبي، قبل الكشف انه في بث مباشر مع مهيرة.

وفي وقت سابق، حلَّت نبيل ضيفة في برنامج "علي نجم"، وروت خلال اللقاء تفاصيل الفيديو الذي سرِّب لها أثناء مشادتها الكلامية مع ابنها الأكبر داخل منزلهم العام الماضي.

وخلال الحديث، أكَّدت نبيل أن الفيديو عُرض على مختصين وأُكِّد أنه خالٍ من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي بثت هي تزييف وتركيب، كما أكَّدت أنه يستحيل تلفظها بمثل هذه الألفاظ على أطفالها فعلاقتها بهم مبنية على الحب والاحترام، حيث وصفت نفسها بـ"الأم السايبة"، حيث يمكن معرفة علاقتها بأطفالها عبر مواقع السوشيال ميديا، فلو أن علاقتهم بها فيها خلل لما كانوا قد تعاملوا معها براحة.

وأعربت نبيل أن أكثر ما يثير إزعاجها هو التشهير بابنها، حتى أنه وشقيقته امتنعا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب المقطع المسرب، ولفتت أنها تنازلت عن حقها من أجل الحفاظ على تماسك العائلة.

وأكدت أن قصة هذا الفيديو أكبر جرح حدث لها بحياتها لما رأته من إجحاف الجميع ووقوفهم ضدها، حيث قالت وهي تبكي: ”يلعن أبو السوشيال ميديا اللي راح تخليني أمر بهذه المعاناة“.

ويجدر الإشارة إلى أن الفيديو المسرب أخذ من كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها، حيث ظهرت نهى هي توبخ ابنها الأكبر محمد بعبارات وألفاظ خادشة وعنيفة أثارت استياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأن طفلها في عمر لا يجب عليه سماعها في هذا السن.