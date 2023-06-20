أبرزها حب للإيجار.. مسلسلات عربية قادمة مقتبسة عن اعمال تركية

انتهى مؤخرًا عرض المسلسل العربي الثمن المقتبس عن الدراما التركية "ويبقى الحب"، ومع انتشار ظاهرة الأعمال المعربة عن تركية تساءل الجمهور عن الأعمال القادمة من هذه النوعية.

ما حقيقة العمل على نسخة عربية من مسلسل فاطمة؟

في خضم انتشار ظاهرة الأعمال المعربة عن مسلسلات تركية انتشرت مؤخرًا أنباء عن نية قاناة ام بي سي العمل على نسخة عربية من مسلسل فاطمة.

وفي الوقت الذي لم يتم بعد فيه تاكيد هذه الأخبار، شكك عدد كبير في صحتها، في الوقت الحالي على الأقل، لا سيما أن القناة أعلنت عن عدد من الأعمال التي تم تعريبها لم يكن مسلسل "فاطمة" من بينها.



أبرز الأعمال المعربة عن دراما تركية القادمة؟

مسلسل كريستال

أعلنت قناة ام بي سي عن موعد عرض مسلسل كريستال المقتبس عن المسلسل التركي "حرب الورود" حيث سيعرض يوم 2 يوليو المقبل من بطولة محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله.

مسلسل الخائن "الطبيبة"

اعلنت الفنانة السورية سلافة معمار عن انتهاء تصوير مشاهدها في النسخة العربية من مسلسل "الخائن" ويشاركها البطولة مواطنها الفنان قيس الشيخ نجيب، ومرام علي.

ولم يتم الكشف بعد عن موعد عرض العمل الذي تم تصويره بالكامل في تركيا، فيما أشارت بعض المصادر إنه تم تغيير اسمه في البداية الى "عديم الوفا"، ليتم الاستقرار على "الطبيبة" بحسب الأنباء المتداولة حاليًا ومن المقرر عرضه في الخريف المقبل.



مسلسل في الداخل:

أعلن الفنان السوري سامر إسماعيل عن مشاركته في النسخة العربية من المسلسل التركي "في الداخل" ويشارك في بطولة العمل الفنان اللبناني وسام فارس والفنان أيمن زيدان بالإضافة إلى الفنان أيمن رضا.



مسلسل حب للإيجار

في مفاجأة سارة لعشاق الدراما التركية وظاهرة الأعمال المعربة أعلنت قناة ام بي سي البدء بالعمل على نسخة عربية من مسلسل "حب للإيجار".

ويشارك في بطولة المسلسل معتصم النهار، نور علي بالإضافة إلى النجمين أيمن رضا وشكران مرتجى، كما تم الكشف عن انضمام حسن خليل وأيمن عبدالسلام، ولم يتم الإعلان عن موعد عرض العمل.

والجدير بالذكر أن تم عرض عدد من الأعمال المعربة من بينها عروس بيروت، ع الحلوة والمرة، ستيليتو، الثمن.

