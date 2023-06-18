تغيير اسم مسلسل كرم بورسين إلى "ماذا لو أحببت كثيراً" .. شاهدوا الإعلان الترويجي

تداول رواد السوشال ميديا وجمهور الفنان التركي كرم بورسين الإعلان الترويجي الأول لمسلسله الجديد والذي سيعرض قريباً على قناة Kanal D التركية خلال وقت قريب.

تفاصيل الفيديو الدعائي الأول لمسلسل كرم بورسين الجديد "ماذا لو أحببت كثيراً"



وظهر في الفيديو الدعائي المطروح اللقاء الأول ما بين شخصية كرم بورسين وشخصية النجمة التركية حفصة نور التي تشارك في المسلسل.

وضمن الفيديو يظهر بورسين داخل مصعد في انتظار صعوده، حتى تدخل حفصه وهي تركض هاربة من أمر ما، لتقف إلى جانب بورسين.

My excitement at the highest level because in less than a month we will see them on screen 🤘🏻🫨 #YaÇokSeversen @KeremBursin pic.twitter.com/6etMT4kSjf — Andrea || fan account 🦋 (@bursinbieber) June 18, 2023

ويدور الحوار الأول بين الشخصيتين، وبعد وصول المصعد إلى المحطة التي يريدانها، يجدان امامهما رجال الشرطة، مما يشير إلى أحداث غامضة ومميزة.

تفاصيل مسلسل "ماذا لو أحببت كثيراً"



يُشار إلى أن العمل حمل في البداية اسم اشراقتي، وتم الإعلان مؤخرًا عن تغيير اسم العمل إلى "ماذا لو أحببت كثيرًا"، فيما كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرضه حيث سيكون يوم الخميس 6 يوليو المقبل.

ويروي العمل قصة شاب يدعى أوغوز وهو الوريث الوحيد للشركة، وبعد وفاة والده يترك له وصيه ان يهتم بالشركة ويرعى أطفاله من زوجته الثانية.