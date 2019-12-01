أبرزهم فاروق الفيشاوي وهيثم أحمد زكي.. الموت يخطف 13 من نجوم الوسط الفني قبل نهاية 2019

اقترب العام 2019 على الانتهاء، تاركًا حزنًا عميقًا في نفوس العديد من جماهير الوطن العربي، على فراق 13 من ألمع النجوم، الذين أثّروا في حياة الجميع، رحلوا فجأة أو لأسباب صحية، تاركين إرثًا لا يستهان به من الأعمال الفنية.

ويرصد لكم "البوابة" قائمة بأبرز المشاهير الذين رحلوا خلال العام الذي أوشك على وداعنا، ضمن حصادها السنوي:

فاروق الفيشاوي

توفي الفنان المصر الكبير فاروق الفيشاوي، 25 يوليو 2019، عن عمر 67 عامًا، متأثراً بمرض السرطان، عقب دخوله غيبوبة كبدية، حيث كانت حالته حرجة للغاية، وبذل فريقًا من الأطباء مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه.

عزت أبو عوف

رحل الفنان المصري القدير عزت أبو عوف، في 1 يوليو 2019، عن عمر 71 عاما، بعد صراع مع المرض، ومسيرة فنية طويلة قدم خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية ما بين التأليف الموسيقي والتلحين والتمثيل وتقديم البرامج، رغم تخرجه في الأساس في كلية الطب، كما أسّس أبو عوف مع أخواته فرقة "فور أم" الموسيقية التي قدمت عدداً من الأعمال والوجوه الفنية.

محمد نجم

توفي الفنان الكوميديا المصري، محمد نجم، في 5 يونيو، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة مكث بسببها في أحد مستشفيات حي الدقي للعلاج وكانت حالته سيئة، اكتشف الأطباء إصابته بجلطة دماغية، وتم حجزه بالعناية المركزة.

محمود الجندي

وغيّب الموت في 11 أبريل الماضي، الفنان محمود الجندي، عن عمر ناهز 74 عاما، حيث كان قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

طلعت زكريا

رحل الفنان القدير طلعت زكريا في 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاماً، حيث تدهورت حالته قبل وفاته وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليُتوفى هناك.

هيثم أحمد زكي

تُوُفّي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في 7 نوفمبر، على إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وجاءت وفاته صدمة كبرى، زادت أوجاع الفن المصري في العام 2019، بعد وفاة عدد كبير من النجوم خلاله.

محسنة توفيق

وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق في 7 مايو عن عمر ناهز الـ 80 عامًا حيث إنها من مواليد عام 1939، وسجّل آخر ظهور لها في محافظة أسوان، فبراير الماضي، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبي.

شوقي طنطاوي

توفى الفنان القدير شوقي طنطاوي، في 18 يوليو، عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد رحلة عطاء فني على المسرح استمرت لعقود، حيث لفظ طنطاوي أنفاسه الأخيرة بعد مرضه المفاجئ خلال الأيام الماضية، إذ كان يواصل عمله برفقة الفنان الكبير محمد صبحي في مسرحية ”خيبتنا“ التي تعرض حاليًّا بمسرح مدينة سنبل، وعمل الفنان الراحل مع صبحي في غالبية أعماله، إذ كان يصفه صبحي بالصديق المخلص.

إسماعيل محمود

ولفظ الفنان الكبير إسماعيل محمود أنفاسه الأخيرة، في 7 أبريل، عن عمر 69 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

والفنان إسماعيل محمود من مواليد عام 1950 بمحافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد ال فنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل مسلسلات "ليالي الحلمية" و"أم كلثوم" و"زيزينيا".

سعيد عبد الغني

ورحل الفنان المصري سعيد عبدالغني، في 18 يناير الماضي، بأحد مستشفيات المعادي بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، فضلا عن مشاركته الأخرى المهمة في مسلسلات، مثل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، من الأعمال وحصل على جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وابنه الممثل أحمد سعيد عبد الغنى.

محمد أبو الوفا

وتوفي الفنان المصري محمد أبو الوفا في 29 يونيو، بعد صراع مع المرض، وقد حاول نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، نقلة حينها إلى أحد مستشفيات القاهرة، ولكن الحالة الصحية للفنان القدير محمد أبو الوفا كانت لا تسمح.

مصطفى الشامي

وغيّب الموت الفنان الكبير مصطفى الشامي، في 23 فبراير، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة دامت عدة أيام.

نادية فهمي

وتوفيت في 14 فبراير، الفنانة نادية فهمى عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الراحلة نادية فهمى تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطى تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: