سمية الألفي عن ابنها أحمد الفيشاوي: " ابني خجول وزوجته مدلعاه اخر دلع"!

حلت الفنانة سمية الألفي ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي خلال الأيام الماضية، وتحدثت عن الكثير من الأمور الخاصة بحياتها وأيضًا عن زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلى جانب حديثها عن ابنها النجم أحمد الفيشاوي وتفاصيل عن بعض الجوانب الغير ظاهرة في شخصيته أمام الكاميرات.

وبدأت الألفي حديثها عن ابنها أحمد الفيشاوي مشيرة إلى أنه ورث الكثير من طباع والده الراحل، ولكنه مع ذلك شخص خجول، وليس كما يبدو عليه "مقطع السمكة وديلها"، وعلقت: " الحقيقة هو بقاله سنة ونص متجوز ست فاضلة وبنوتة جميلة ومستقر ومش بيعمل أي شقاوة وهي كمان محترمة وحلوة أوي وبتحبه ومدلعاه آخر دلع، فهو عايز إيه أكتر من كدة، ولا أنا هعوز إيه أكتر من كدا".

وكان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل قد استحوذوا على انتباه الجمهور بشكل كبير، خاصة بعد القُبلة الشهيرة خاصتهما التي التقطتها لهما الكاميرات خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة العام الماضي وأثارت جدلًا كبيرًا منذ ذلك الوقت وحتى الآن، والسبب هو أن القبلات وهذه المشاهد غير معتادة من قبل الجمهور في الوطن العربي ويتم مشاهدة مثل هذه الأمور فقط في مهرجانات هوليوود.

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