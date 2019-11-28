سيرين عبد النور تأسر قلوب المشاهدين في أولى حلقات "الديفا".. والجمهور "10 دقائق غير كافية"!

عرضت مساء الأمس الحلقة الأولى من مسلسل "الديفا" على شاهد.نت من بطولة النجمة اللبنانية "سيرين عبد النور"، الحلقة التي كانت مدتها 10 دقائق حملت الكثير من المواضيع وكشفت عن جزء بسيط من أحداث ما خلف الكواليس التي ترافق المشاهير.

أدت سيرين شخصية الديفا واسمها "ريما"، وهي مطربة تتميز بستايل قوي ولافت وعلى الأغلب محبة الجماهير في صفها. ريما هي من أعضاء لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج لاكتشاف المواهب، إلى جانب الفنانة المصرية "بوسي" بشخصية "ياسمين"، والممثل يعقوب الفرحان بشخصية "عمر".

سلطت الحلقة الضوء على الغيرة المتواجدة بين الفنانيين، إذ واجهت ريما هجوم مباشر من ياسمين على الرغم من أنهما في نفس اللجنة، لكن ربما لأنها أجمل وأصغر، فاعتبرتها ياسمين غير مؤهلة لتشارك بلجنة التحكيم إلى جانبها. من ناحية أخرى يبدو أن قصة حب ستنشأ بين ريم وعمر زميلها في اللجنة، وربما هذا ما ستظهره الحلقات القادمة.

مدير أعمال ريما يتعرض لضغط شديد، إذ من ناحية عليه إطاعة أوامر نجمته وتحمل غضبها ومن ناحية أخرى عليه توفير عروض فنية لها ليضمن استمرارها. هذه النقطة تحتسب لكاتب القصة، إذ أنه أوضح مدى الضغط على عاتق مدير أعمال الفنان ولم يركز على الفنان فقط.

الملاحظة الوحيدة لحد الأن هي سرعة الأحداث، إذ أن مدة الـ 10 دقائق غير كافية، وهو ما لاحظه أيضاً عدد من المشاهدين وعلقوا عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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